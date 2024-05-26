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遊巴黎注意！ 艾菲爾鐵塔6/17起門票漲價20％

艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為法國巴黎知名觀光景點。（資料照，路透）

艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為法國巴黎知名觀光景點。（資料照，路透）

2024/05/26 17:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運倒數60天，許多民眾迫不急待安排假期前往法國，一邊觀看比賽、一邊觀光旅遊。然而巴黎市政廳近日宣布，當地知名觀光景點艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）從下月起，成人門票價格將提高20%，以支付武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）期間的財務損失，以及緊急翻修工程費用。

綜合外媒報導，目前成年遊客搭乘電梯前往艾菲爾鐵塔塔頂的門票費用，為一人29.40歐元（約新台幣1030元），不過這個價格將在今年6月17日起，調漲至35.30歐元（約新台幣1236元）。目前14歲以下的青少年和兒童門票費用，暫時未跟著調漲。

報導指出，在2020年及2021年疫情期間，到訪艾菲爾鐵塔的遊客數量大幅減少，出現約1億2000萬歐元（約新台幣41億元）的資金缺口，加上翻修成本急遽上升，導致艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）深陷赤字。對此，巴黎市議會為了支持SETE而調整資本結構，並降低向SETE收取的年費。

然而在今年稍早，艾菲爾鐵塔工作人員舉行罷工，抗議這座紀念塔的財務管理方式不當。根據工會主張，鑒於必須進行重新上漆等重大維護工作，先前資本重組涉及金額僅6000萬歐元（約新台幣20.5億元）並不足夠。

報導指出，艾菲爾鐵塔是在1889年，建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）為世界博覽會設計出來的傑作，自建造以來已重新粉刷19次。艾菲爾當時建議每7年油漆1次鐵塔，以遏阻不可避免的鏽蝕現象，但自2010年以來，這座高達300公尺的鐵塔，包含頂部的高頻天線則高330公尺，一直沒有進行完整的油漆工程。

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