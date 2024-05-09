中國網購詐個資 橫行歐美

英國衛報獨家報導披露，中國不法分子架設多達7.6個假貨網路商店，兜售設計師品牌，企圖竊取個資，可能落入中國政府之手。（彭博檔案照）

2024/05/09 05:30

網購大騙局 源頭指向福建

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國「衛報」、德國「時代週報」、法國「世界報」聯合展開的一項國際調查，揭露了英國特許貿易標準協會（CTSI）所稱「世上最大網路詐騙騙局之一」的運作機制，該騙局共建立七萬六千個假網站，受害人數八十萬且幾乎全在歐美，專家研判該騙局藏鏡人主要目的應不在錢財，反倒是信用卡詳細資訊和其他敏感個資，幕後主使者可能來自中國福建省。

假商店多達7.6萬個 80萬人受害

「衛報」八日獨家報導指出，騙局幕後主使者架設多達七．六萬個假貨網路商店兜售設計師品牌。奇怪的是，許多受騙且嘗試購物的人並沒有真的賠錢，有可能是銀行阻止了付款，也可能是這些假冒商店沒有處理該付款，但它們都拿到所有受騙者的個人資料。「衛報」估計多達八十萬人給了電子郵件地址，其中四十七．六萬人更交出記帳卡與信用卡資訊及其安全碼，遑論姓名、電話和郵寄地址。

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刷完卡沒出貨也沒請款

此一騙局的運作是聘請程式設計師以工業規模運作該些網站，二○一五年起陸續創立數以萬計的多國語言版假貨網路商店，聲稱提供迪奧、耐吉、普拉達等眾多名牌折扣商品，引誘購物者交出金錢和敏感個資，光是過去三年就有多達逾萬筆交易進行，多數消費者刷卡後未收到商品；商店也未就每筆訂單向銀行請求支付，但專家估計騙走多達五百萬歐元，其中二．二五萬家商店還在營業。

個資恐落入中國政府手中

CTSI官員哈特表示，這「通常是嚴重且有組織的犯罪集團一環」，「他們正收集數據，日後可能將其用於攻擊民眾，並使消費者更易受網路釣魚影響。」世界知名電腦安全軟體公司「ESET」全球網路安全顧問摩爾進一步點出，「數據是新貨幣」，這類個人資料庫對於有意進行監視的外國情報機構可能很有價值，尤其「必須假設中國政府可能獲得這些數據」。

與企業合作保護其系統不受網路攻擊的「安全研究實驗室」（SR Labs）指出，該騙局是在兩個層面上進行。首先是信用卡收割，即取得資料但不拿錢；其次是假冒銷售，犯罪者拿走了錢。有證據表明，該網路透過PayPal、Stripe和其他支付服務處理付款，在某些情況下直接從金融卡或信用卡處理付款。

調查發現，該網路許多IP（網際網路協定）位址可以追溯到中國，似乎起源於福建省，其中一些可以追溯到莆田市和福州市。追查到的薪資文件顯示，網路工程師與資料收集者的雇主是「福州中慶（譯音，Fuzhou Zhongqing）網路科技有限公司」，目前還不清楚與網路騙局有何連結。該公司在中國向官方註冊，被描述為「主要生產運動鞋、時尚服裝、品牌箱包等系列的外貿公司」。該公司對此尚無回應。

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