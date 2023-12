哈瑪斯火箭狂轟 以色列第二大城特拉維夫遭突襲

2023/12/21 21:39

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列經濟中心特拉維夫(Tel Aviv)今(21)日遭到伊斯蘭激進組織哈瑪斯(Hamas)的火箭彈攻擊,據稱哈瑪斯一口氣發射了約30枚火箭彈,所幸目前尚未有人員傷亡或重大財產損失的消息傳出。

《以色列時報(The Times of Israel)》報導,以色列方面的報告指出,估計哈瑪斯發射了約30枚火箭彈,這是近日哈瑪斯規模最大的一次襲擊。據以色列希伯來文媒體稱,特拉維夫的一所學校遭到火箭彈碎片擊中,所幸學校師生在空襲警報響起時就已躲入防空洞,沒有性命危險。

不少網友在火箭彈來襲後,在X平台(前稱推特)PO出了相關影片與照片,畫面顯示,火箭彈與攔截飛彈的碎片遍灑在特拉維夫的街道上。

以色列媒體12頻道(Channel 12)指出,這些火箭彈來自加薩走廊中部,以色列國防軍(IDF)在當地僅握有部分地區的控制權。

哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅(Al-Qassam Brigades)發表聲明承認這次攻擊是由他們所發起,目標為特拉維夫。

Footage shows the rocket barrage from the Gaza Strip at central Israel a short while ago, as seen from Kfar Aza. pic.twitter.com/2z91cqtjsl