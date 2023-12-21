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哈瑪斯火箭狂轟 以色列第二大城特拉維夫遭突襲

哈瑪斯對以色列第二大城特拉維夫火箭彈。社群平台流傳的照片顯示，火箭彈殘骸散落在特拉維夫的街道上。（擷取自X平台 @devorah555）

哈瑪斯對以色列第二大城特拉維夫火箭彈。社群平台流傳的照片顯示，火箭彈殘骸散落在特拉維夫的街道上。（擷取自X平台 @devorah555）

2023/12/21 21:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列經濟中心特拉維夫（Tel Aviv）今（21）日遭到伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）的火箭彈攻擊，據稱哈瑪斯一口氣發射了約30枚火箭彈，所幸目前尚未有人員傷亡或重大財產損失的消息傳出。

以色列時報（The Times of Israel）》報導，以色列方面的報告指出，估計哈瑪斯發射了約30枚火箭彈，這是近日哈瑪斯規模最大的一次襲擊。據以色列希伯來文媒體稱，特拉維夫的一所學校遭到火箭彈碎片擊中，所幸學校師生在空襲警報響起時就已躲入防空洞，沒有性命危險。

不少網友在火箭彈來襲後，在X平台（前稱推特）PO出了相關影片與照片，畫面顯示，火箭彈與攔截飛彈的碎片遍灑在特拉維夫的街道上。

以色列媒體12頻道（Channel 12）指出，這些火箭彈來自加薩走廊中部，以色列國防軍（IDF）在當地僅握有部分地區的控制權。

哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）發表聲明承認這次攻擊是由他們所發起，目標為特拉維夫。

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