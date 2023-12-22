尚有百名人質 哈堅持不停火不換囚

以色列與激進組織哈瑪斯之間的戰鬥仍在繼續，以軍廿一日轟炸加薩南部的拉法，幾名據信親戚被困在廢墟中的巴勒斯坦婦女傷心哭泣。（法新社）

2023/12/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以哈衝突已經延續十週。長居卡達的哈瑪斯最高領導人哈尼耶（Ismail Haniyeh）廿日抵達埃及，正在討論新的停火和釋放人質可能性。哈瑪斯重申要求以軍停止加薩攻勢，以方則據報向哈瑪斯提議以約四十名人質、包括所有仍遭扣押的婦孺，交換加薩停戰一週，但遭哈瑪斯回絕。目前仍遭哈瑪斯扣押的人質約一百人。

哈尼耶通常只有在可能出現外交突破時，才會公開亮相，他上次十一月初訪問埃及後，卡達就宣布以哈達成暫時停火協議。美國白宮國安會發言人柯比表示，在埃及斡旋下，雙方進行非常嚴肅的討論和協商，希望能有進展。不過廿一日哈尼耶第二天在埃及談判之際，加薩戰鬥加劇，居民稱以軍發動開戰迄今最激烈轟炸，加薩北部砲火尤為猛烈。

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華爾街日報報導，這次哈尼耶訪問埃及，主要是討論他們可以釋放哪些人質，以及要求以色列釋放哪些巴人囚犯，目前停火換囚的談判相當密集，有望幾天內談出結果。卡達斡旋的上次換囚停火持續七天，有消息人士指出，這次的暫時停火時間可能訂在七天至十四天，釋放約四十名人質。不過，哈瑪斯廿一日發表聲明，指除非以色列完全停止侵略，否則不會有換囚談判。

以色列軍方廿日表示，他們在加薩市中心發現哈瑪斯加薩領導人辛瓦的專用地道，這個地下網路可直通哈瑪斯高層藏身處、辦公室和住宅。此外，聯合國說，以色列廿日要求加薩南部大城甘尤尼斯大片地區民眾撤離。

世衛組織廿一日指出，北加薩已沒有醫院運作，加薩走廊原有卅六間醫院中，只有九間仍部分運作、全在南加薩。

已約兩萬巴人死亡

根據以色列政府資訊，哈瑪斯十月七日攻擊共造成一千二百人死亡，二四○人被綁架，超過一三○名士兵陣亡。加薩衛生部則表示，巴人已有約兩萬人死亡、五萬五千人受傷，大部分是婦孺。

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