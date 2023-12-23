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以色列持續對加薩轟炸 稱一週內逮捕200名武裝分子

週六（23日）在以色列警告下，難民營的居民隨即開始撤離。（歐新社）

週六（23日）在以色列警告下，難民營的居民隨即開始撤離。（歐新社）

2023/12/23 23:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列持續對加薩進行轟炸，並要求平民撤離，以色列並聲稱，他們過去一週內逮捕200名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織的成員，並將他們帶回國進行審訊。

根據英國《BBC》報導，以色列一份聲明表示，自10月以哈衝突爆發以來，已經有700名巴勒斯坦武裝分子被逮捕，其中包括一些隱匿在民眾中並自發性投降的嫌犯。

以色列國防軍（IDF）和以色列國家安全局（Shin Bet）週六發表聯合聲明表示，過去一週在加薩逮捕了200名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織的成員後，將200名武裝分子帶回境內接受審訊。而據報導，目前相關以色列提供的軍事資訊尚無法證實。

目前以色列持續對加薩進行轟炸，並要求平民撤離，聯合國表示，最新的撤離命令影響到現居中部地帶的15萬人。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的人員懷特（Thomas White）對此表示，「在加薩的民眾就是民眾」，不是棋盤上的棋子，許多人已經被迫遷離好幾次了。

據加薩衛生部門表示，自10月以哈衝突爆發，加薩已有2萬人死亡、超過5萬人受傷。

以色列稱逮捕200名武裝分子，圖為哈瑪斯武裝分子在以色列屯墾區貝埃里（Kibbutz Be'eri）強擄平民。（擷取自社媒Ｘ影片畫面）

以色列稱逮捕200名武裝分子，圖為哈瑪斯武裝分子在以色列屯墾區貝埃里（Kibbutz Be'eri）強擄平民。（擷取自社媒Ｘ影片畫面）

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