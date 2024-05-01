南海再交鋒 中水砲擊損菲船

菲律賓海岸防衛隊公布的影片顯示，中國海警船發射的水砲直接毀壞菲律賓巡邏船的衛星天線和雷達。（取自Ｘ）

2024/05/01 05:30

中控侵入黃岩島海域 菲船欄杆、頂棚損壞

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓與中國四月卅日在南海黃岩島海域再爆衝突，菲律賓控訴中國海警狂噴水砲攻擊兩艘菲方船隻，並設置障礙阻擋菲船進出。中國海警則表示，是依法驅離擅闖黃岩島鄰近海域的菲律賓船隻。雙方各執一詞，南海主權爭議再度升溫。

設380公尺長浮動屏障 限制菲船進出

菲律賓海巡署發言人塔瑞耶拉表示，一艘菲律賓海巡艦艇和一艘漁業局船隻當天在黃岩島附近進行「合法海上巡邏」時，遭到四艘中國海警船與六艘中國海上民兵船阻撓。中方船隻採取危險動作，還用高壓水砲兩面攻擊，導致菲律賓海巡艦艇「BRP Bagacay」的欄杆與頂棚損壞。他加碼控訴，中國海警還在淺灘入口再次安裝長達三八○公尺長的浮動屏障，有效限制菲船進出該地區。塔瑞耶拉否認中國早先聲稱菲方船隻遭驅離的說法。他強調，儘管遭到中國海警騷擾和挑釁，菲律賓海岸警衛隊和漁業局的船隻仍堅守陣地，繼續巡邏。他表示，他們不會被嚇倒，將繼續進行合法行動，支持菲律賓漁民並確保其安全。

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中國外交部則強調，菲律賓海警船和公務船未經中方同意侵入黃岩島海域，嚴重侵犯中國主權。中國海警根據法律採取必要措施堅決驅離。中方呼籲菲律賓立即停止侵權挑釁，不要挑戰中國維護主權的堅定決心。

美菲法演習 中一連三天派船艦監控

另一方面，美菲法三國四月廿七至廿九日在南海進行多邊海上演習，中國一連三天派出電子偵察艦「天王星號」、飛彈護衛艦「黃山號」和飛彈驅逐艦「深圳號」監控演習情形。美國海軍研究協會新聞（USNI News）先前報導，參與此次演練的美軍兩棲船塢運輸艦「薩默塞特號」（USS Somerset）及兩棲船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（USS Harpers Ferry）在廿九日曾一度遭到「天王星號」的緊追不捨，迫使演習中斷。稍後USNI更新加入駐菲律賓美軍及菲律賓武裝部隊的說法，強調演習未受影響。

菲律賓海岸防衛隊公布的影片顯示，中國海警船發射的水砲直接毀壞菲律賓巡邏船的衛星天線和雷達。（取自Ｘ）

菲律賓與中國4月30日在南海黃岩島海域再爆衝突，中國海警船發射水砲攻擊菲國船隻，並設置障礙阻擋菲船進出。（法新社）

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