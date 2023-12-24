加薩至今2萬人喪生！聯合國僅籲立即援助 未命令停火

週五（22日）聯合國安理會通過一項決議，呼籲向加薩人民提供立即援助。（美聯社）

2023/12/24 00:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈戰爭已持續了11週，加薩當地死亡人數已超過2萬人，在國際強力呼籲停火的氛圍下，以色列僅做出部分妥協，加薩南部的戰事仍舊會持續下去。聯合國安全理事會在近日做出「縮水」決議，僅呼籲立即人道救助，並無要求立即停火。

根據《美聯社》報導，加薩衛生部門官員表示，以哈戰爭已造成2萬多名巴勒斯坦人喪生，死亡人數接近當地戰前人口的1％。當前已持續11週的戰爭，已讓加薩近200萬人流離失所，而該地區總人口數僅有230萬人。

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據聯合國和其他組織在週四（21日）發布的報告，加薩地區有超過50萬人正處於飢餓中，先前以色列也允許聯合國載運物資的卡車從該國一處邊境口進入加薩，依約擴大人道救助。

聯合國安理會週五歷經多時通過決議，呼籲立即向加薩人民提供援助，而外界批評此次是「縮水決議」，因內容中並無提及決議最初呼籲的「立即停火」，美國在此前否決過兩項呼籲人道停火和全面停火的決議。

由於有美國協助，以色列頂住國際社會對於減少攻勢的要求。以軍表示，加薩南部的戰鬥會持續數月，加薩絕大多數人聚集於該地區，當中有些是在戰爭初期從北部逃難下來的民眾。但隨著以軍集中攻擊加薩第二大城甘尤尼斯（Khan Yunis），軍方將民眾推往更南部、更擁擠的地帶。

加薩衛生部門在週五表示，目前有2萬57人因戰鬥死亡、超過5萬人受傷，死亡人數包含平民和戰鬥人員。該部門先前曾表示，有約2/3的死者為女性或是未成年人。

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