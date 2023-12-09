安理會加薩停火決議美投反對票 艾多根諷：如同「保衛以色列委員會」

土耳其總統艾多根痛批，聯合國安理會形同「保衛以色列委員會」。（美聯社）

2023/12/09 23:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對聯合國安全理事會要求加薩停火的決議，美國9日投下反對票，此舉讓土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）大為不滿，他嘲諷安理會是「保衛以色列委員會」，同時也對美國大肆抨擊。

《法新社》報導，艾多根說：「打從10月7日起，安理會就變成了『保護防衛以色列委員會』。」

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對於安理會決議遭到否決，艾多根質疑，「這樣是正義的嗎？」又稱「這個世界不是只有5個國家」，他指的是中國、美國、英國、法國與俄國，5個擁有否決權的常任理事國。

艾多根接著批評與以色列同陣線的美國，「另一個世界是有可能的，但那個世界不會有美國，美國以自身的財富與軍事裝備支援以色列。嘿！美國！你們願意為此付出多少？」

在發言最後，艾多根還提及了正面臨人道危機的加薩走廊，他稱，「在加薩，每一天都有違反《人權宣言》的事情上演。」

根據官方統計，10月7日哈瑪斯發動突襲當天，以色列約有1200人罹難，加薩地帶則約有1萬7490人死於戰火，其中大多數是婦女與孩童。

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