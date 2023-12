UN秘書長提出警告 加薩戰爭可能加劇威脅國際和平安全

2023/12/07 12:31

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以巴衝突持續擴大,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)週三採取罕見行動,正式警告安理會加薩戰爭「可能加劇對國際和平與安全的現有威脅」,並呼籲盡快施壓達成人道主義停火,此為古特瑞斯於2017年上任以來首次援引該條款,也是1989年以來首位秘書長引用這項條款。

綜合外媒報導,古特瑞斯當地時間6日致函安理會,警告加薩戰爭「可能加劇對國際和平與安全的現有威脅」,內容援引《聯合國憲章》第99條,這項規定允許秘書長提請安理會關注,其認為可能威脅國際和平與安全的任何事項。

古特瑞斯在信中提及,「我們正面臨人道主義系統崩潰的嚴重風險,這對所有巴勒斯坦人和該地區的和平與安全產生不可逆轉的影響」,「加薩平民未獲得有效保護、加薩沒有地方是安全的」,呼籲安理會成員施壓達成「人道主義停火」。

聯合國發言人杜加里克(Stephane Dujarric)直言:「第99條已有10幾年未被使用」。據悉,此為古特瑞斯2017年上任以來首次援引該條款,也是從1989年以來秘書長首次使用這項條款。

與此同時,安理會成員國之一的阿拉伯聯合大公國已向安理會提交1份決議草案,並提及古特瑞斯引用第99條行動,疾呼立刻實行人道停火。美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)回應,美國政府拒絕針對古特瑞斯信函發表具體評論。

報導分析,安理會常任理事國成員、具否決權的美國反對以哈之間停火,華盛頓認為此舉只會有利於巴勒斯坦武裝分子,但支持暫時休戰來保護平民和釋放人質,美國11月曾投下棄權票,允許安理會通過1項呼籲暫停戰鬥決議案,隨後以哈停戰1週期間哈瑪斯釋放多名人質,也增加對加薩人道援助。

I've just invoked Art.99 of the UN Charter - for the 1st time in my tenure as Secretary-General.



Facing a severe risk of collapse of the humanitarian system in Gaza, I urge the Council to help avert a humanitarian catastrophe & appeal for a humanitarian ceasefire to be declared. pic.twitter.com/pA0eRXZnFJ