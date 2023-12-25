美控中利用AI擴大駭竊 「為每名美國人建立檔案」

美國當局擔憂，中國可能已在整合從美國政府和民間機構竊取的大量個資，以追蹤美國間諜和特殊身分人員。（美聯社檔案照）

2023/12/25 19:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）25日報導，美國指控中國正在竊取美國的人工智慧（AI）機密，並進一步將AI技術武器化，以前所未見的規模蒐集和儲存美國人的身家資料，「中國可以利用AI為幾乎每一名美國人建立一份檔案」。不過，只要美國做好防範工作，AI技術也可以用來發現及減輕攻擊。

據報導，美中兩國都想在具有重塑經濟、地緣政治和戰爭模式潛力的AI技術上掌握優勢，美國聯邦調查局（FBI）已將AI列入需要保護的關鍵技術清單，而中國也將其列入希望本國科學家在2025年前實現突破的技術清單。儘管中國的AI技術已被認為當今最強，但FBI和其他情報單位最近仍警告，自身AI智慧產權恐怕已被中國竊取、並加以「擴大」利用。

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FBI局長瑞伊（Christopher Wray）今年稍早表示，中國與近年來多起重大個人數據竊取案有關，AI可能進一步「助攻」其駭客行動，「中國現在正努力利用AI來改進原本規模就很大的駭客行動，利用美國的技術來對付我們」。近年來，FBI在保護美國AI創新技術上，直接把目標擺在協助處理AI程式的晶片製造商，而非AI企業本身，因為就算AI企業內部人士或駭客可以駭入一個先進系統，該系統也可能六個月後就被更新的系統取代。

去年，半導體設備大廠「應用材料」（Applied Materials）控告同業「得昇」（Mattson），指應材一名工程師在轉職到得昇前，偷取應材的商業機密。這起案件引起FBI注意，但因沒有證據表明應材的的機密被得昇使用，因此並未提出刑事控訴。值得注意的是，得昇早在2016年被北京市政府投資部門入股，目前擁有該公司約45％股權。

美國情報分析人士一直擔心中國透過盜取大量美國官員和企業高層個資，掌握關鍵訊息。過去十年中，萬豪國際集團、消費者信用評等機構「易速傳真」（Equifax）和醫療保險公司Anthem（現為 Elevance Health）等企業的數億條客戶紀錄，以及人事管理局超過2000萬條現任和前任美國政府雇員及其家人的人事檔案遭竊，規模之大及頻率之高，讓當時代表民主黨競選總統的希拉蕊．柯林頓痛斥中國「試圖入侵一切不會動的東西」。

根據美國官員、刑事起訴書和網路威脅研究人員的說法，中國非常擅長竊取個資，且可能已仰仗AI技術蒐集太多「好東西」。微軟公司副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）表示，微軟相信中國已在利用AI梳理龐大資料；起初，大家懷疑包括中國在內的任何人是否有能力利用機器學習和AI來整合這些數據，並用於定位目標，「過去2年裡，我們已看到這種情況確實發生的證據」。

美國當局認為，中國情報人員正在將多年來從人事管理局、保險公司和銀行竊取的敏感資訊進一步整合，將指紋、外國聯絡人、金融債務和個人醫療紀錄等串聯起來，以定位及追蹤美國臥底間諜，並查明具有「安全許可」（security clearance）身分的官員。前美國國家安全局總顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）表示，「中國可以利用AI為幾乎每一名美國人建立一份檔案，涵蓋健康紀錄、信用卡、護照號碼及父母和孩子姓名地址等詳細資訊」，有了這些檔案，加上為中國奔走的數十萬名駭客，就能置美國於可怕的國安威脅之下。

儘管史密斯等企業高層對AI武器化感到擔憂，但他們也強調AI可以用來發現和減輕攻擊，「只要我們做好自身工作，就能讓AI發揮比攻擊武器更好的防禦盾牌效果」。

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