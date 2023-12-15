為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

俄總統普廷被AI被質問「你有多少分身？」 全場笑翻

俄羅斯總統普廷。（美聯社資料照）

俄羅斯總統普廷。（美聯社資料照）

2023/12/15 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）頻傳出現各種健康問題，甚至多次被外媒質疑是派「替身」出席公眾場合，引起各界關注。就在14日，普廷在莫斯科舉行年終記者會，並在接受民眾提問時，和「AI普廷」正面交鋒，甚至還被AI詢問「有多少分身」，讓現場民眾聽到後忍不住笑出來。

綜合外媒報導，這是普廷發動入侵烏克蘭以來，首次舉行年終記者會，本次記者會接受來自俄羅斯各地的數十名民眾視訊提問，讓人民有機會和總統直接對談。不料當天有一通電話，竟來自「AI生成普廷」，它使用了和普廷本尊一樣的臉孔、聲音，向普廷進行了提問，2個普廷面對面出現的畫面，也讓觀眾席爆出一陣笑聲。

「AI普廷」向本尊問道，「總統先生您好，我是聖彼得堡國立大學學生。我想請問，您真的有很多分身嗎？」，現場觀眾聽到這個問題瞬間全都忍不住爆笑出來，接著「AI普廷」加碼提問，「還有，您如何看待AI和神經網路（neural networks）對我們的生活帶來的危險？」

在此之前，普廷已經過整整4小時的馬拉松式問答，每個問題他幾乎都能輕鬆回應，但他在聽到「AI普廷」的提問後，罕見遲疑幾秒後才回答對方，「你可能長得像我，且用我的聲音說話。但我想了想後決定，只有一個人可以跟我一樣，用我的聲音說話，那就是我自己。」

接著普廷又對「AI普廷」補充提到，「順帶一提，這是我的第一個替身。」試圖藉此粉碎過去他使用替身出席公開場合的傳聞，同時強調自己一直以來都是本尊上陣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
匈牙利總理被「請出會議室」 烏克蘭入歐盟邁出一大步
2023/12/15 08:50

匈牙利總理被「請出會議室」 烏克蘭入歐盟邁出一大步

AI太夯！俄國加強發展 防西方壟斷技術
2023/11/25 11:12

AI太夯！俄國加強發展 防西方壟斷技術

《人間條件八》台北場最終席位快搶票
俄羅斯自家AI生成「普廷入監裸照」 開發者遭克宮傳喚調查
2023/11/09 23:04

俄羅斯自家AI生成「普廷入監裸照」 開發者遭克宮傳喚調查
已因心臟病發猝逝？ 英媒爆料︰克宮正秘密舉行普廷追悼會
2023/11/06 12:49

已因心臟病發猝逝？ 英媒爆料︰克宮正秘密舉行普廷追悼會

EV6 GT-line增程版 跑格及續航極致結合
投資AI每年賺逾930億 普廷：重要性堪比蘇聯開發原子彈
2023/07/20 20:54

投資AI每年賺逾930億 普廷：重要性堪比蘇聯開發原子彈
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播