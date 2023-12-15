俄總統普廷被AI被質問「你有多少分身？」 全場笑翻

俄羅斯總統普廷。（美聯社資料照）

2023/12/15 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）頻傳出現各種健康問題，甚至多次被外媒質疑是派「替身」出席公眾場合，引起各界關注。就在14日，普廷在莫斯科舉行年終記者會，並在接受民眾提問時，和「AI普廷」正面交鋒，甚至還被AI詢問「有多少分身」，讓現場民眾聽到後忍不住笑出來。

綜合外媒報導，這是普廷發動入侵烏克蘭以來，首次舉行年終記者會，本次記者會接受來自俄羅斯各地的數十名民眾視訊提問，讓人民有機會和總統直接對談。不料當天有一通電話，竟來自「AI生成普廷」，它使用了和普廷本尊一樣的臉孔、聲音，向普廷進行了提問，2個普廷面對面出現的畫面，也讓觀眾席爆出一陣笑聲。

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「AI普廷」向本尊問道，「總統先生您好，我是聖彼得堡國立大學學生。我想請問，您真的有很多分身嗎？」，現場觀眾聽到這個問題瞬間全都忍不住爆笑出來，接著「AI普廷」加碼提問，「還有，您如何看待AI和神經網路（neural networks）對我們的生活帶來的危險？」

在此之前，普廷已經過整整4小時的馬拉松式問答，每個問題他幾乎都能輕鬆回應，但他在聽到「AI普廷」的提問後，罕見遲疑幾秒後才回答對方，「你可能長得像我，且用我的聲音說話。但我想了想後決定，只有一個人可以跟我一樣，用我的聲音說話，那就是我自己。」

接著普廷又對「AI普廷」補充提到，「順帶一提，這是我的第一個替身。」試圖藉此粉碎過去他使用替身出席公開場合的傳聞，同時強調自己一直以來都是本尊上陣。

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