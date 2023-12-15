俄羅斯科學家冤獄10個月…只因AI判定「他長得像殺人犯」！

一名俄羅斯科學家先前被AI判定與一名殺人犯相似而被捕入獄，在坐了10個的牢之後在12日獲得釋放。（圖擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/12/15 19:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯科學家茨維克夫（Alexander Tsvetkov）經歷了長達10個月的冤獄之苦後，終於在12日獲得釋放，原因是先前他被人工智慧（AI）判定與一名20多年前的殺人犯相似，因此鋃鐺入獄。

綜合外媒報導，水文學家茨維克夫在今年2月與同事從克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的考察結束後，在返抵莫斯科的多莫傑多沃國際機場（Domodedovo airport）遭警方逮捕。調查人員聲稱2002年8月2日莫斯科發生了數起謀殺案，而茨維特科夫被AI人臉系統判定與20多年前目擊者繪製的嫌疑人素描相似度達55%，因此被視為重要嫌犯。

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儘管茨維特科夫的親友和同事提供了確實的不在場證明，詳述他案發當時正在俄羅斯西北部數百公里以外的沃洛格達（Vologda）和科斯特羅馬（Kostroma）出差，且工作穩定，生活無虞，但警方仍然拒絕接受這些證詞，而選擇相信AI的結論。

據了解，案發當天，嫌疑人涉及謀殺和搶劫，一名男子被殺害，接著兩名兇手搶劫並襲擊一名64歲的婦女，隨後再以租房為藉口襲擊並殺害了另一名婦女及其90歲的母親。然而，一名自稱同夥的男子向警方指控茨維特科夫是共犯，但這名男子的證詞存在多處可疑之處，包括描述茨維特科夫的生活習慣、身上的刺青等，均未符合實際情況，經調查後被一一推翻。

如今，茨維克夫於12月11日獲得釋放，但他的指控尚未被警方撤銷，因此他還沒有脫離困境，仍需面對尚未解決的法律問題。

此外，對於這起冤獄案，俄羅斯總統普廷在回應媒體時表示，「人工智慧是一個複雜的主題，如果這個領域存在任何過失，必須進行詳細的分析，並得出適當的結論。」

The Zamoskvoretsky Court of Moscow overturned the arrest of hydrologist Alexander Tsvetkov. Almost a year after the neural network identified him as the possible killer of four women. And two weeks after the publication of our film. pic.twitter.com/0JVrN6tUj4 — deepankarthish （@deepankarthishb） December 11, 2023

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