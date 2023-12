俄羅斯科學家冤獄10個月…只因AI判定「他長得像殺人犯」！

2023/12/15 19:24

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯科學家茨維克夫(Alexander Tsvetkov)經歷了長達10個月的冤獄之苦後,終於在12日獲得釋放,原因是先前他被人工智慧(AI)判定與一名20多年前的殺人犯相似,因此鋃鐺入獄。

綜合外媒報導,水文學家茨維克夫在今年2月與同事從克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)的考察結束後,在返抵莫斯科的多莫傑多沃國際機場(Domodedovo airport)遭警方逮捕。調查人員聲稱2002年8月2日莫斯科發生了數起謀殺案,而茨維特科夫被AI人臉系統判定與20多年前目擊者繪製的嫌疑人素描相似度達55%,因此被視為重要嫌犯。

儘管茨維特科夫的親友和同事提供了確實的不在場證明,詳述他案發當時正在俄羅斯西北部數百公里以外的沃洛格達(Vologda)和科斯特羅馬(Kostroma)出差,且工作穩定,生活無虞,但警方仍然拒絕接受這些證詞,而選擇相信AI的結論。

據了解,案發當天,嫌疑人涉及謀殺和搶劫,一名男子被殺害,接著兩名兇手搶劫並襲擊一名64歲的婦女,隨後再以租房為藉口襲擊並殺害了另一名婦女及其90歲的母親。然而,一名自稱同夥的男子向警方指控茨維特科夫是共犯,但這名男子的證詞存在多處可疑之處,包括描述茨維特科夫的生活習慣、身上的刺青等,均未符合實際情況,經調查後被一一推翻。

如今,茨維克夫於12月11日獲得釋放,但他的指控尚未被警方撤銷,因此他還沒有脫離困境,仍需面對尚未解決的法律問題。

此外,對於這起冤獄案,俄羅斯總統普廷在回應媒體時表示,「人工智慧是一個複雜的主題,如果這個領域存在任何過失,必須進行詳細的分析,並得出適當的結論。」

The Zamoskvoretsky Court of Moscow overturned the arrest of hydrologist Alexander Tsvetkov. Almost a year after the neural network identified him as the possible killer of four women. And two weeks after the publication of our film. pic.twitter.com/0JVrN6tUj4