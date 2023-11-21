AI預測假釋再犯機率 建立個別化處遇措施

法務部獲得專案管理界最高榮譽「2023年PMI 專案管理大獎」之「標竿專案獎」。（記者吳政峰翻攝）

2023/11/21 22:48

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部所屬機關與單位推動「科技化法務部」政策目標， 其中「111年受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統（2/3）開發建置案」，利用AI輔助觀護人建立假釋犯的處遇評估，日前獲得國際專案管理學會台灣分會2023年PMI 專案管理大獎「標竿專案獎」 ，發揮有效犯罪風險管理效能。

法務部以「111年受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統（2/3）開發建置案」，日前獲得專案管理界最高榮譽「2023年PMI 專案管理大獎」之「標竿專案獎」，法務部由保護司副司長林秀敏出席領獎，該獎項由國際專案管理學會台灣分會及台灣國際專案管理師學會共同舉辦，為國內專案管理界最高榮譽。

請繼續往下閱讀...

林秀敏說明，AI模型可預測個案再犯的機率值，協助觀護人建立決策分析，選擇個案適配性的個別化處遇措施，以降低再犯風險。

法務部表示，為因應5G及「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）時代來臨，蔡清祥積極推動「科技化法務部」政策目標，期透過科技減少執行上繁瑣程序，提高行政效能。

法務部說明，本專案利用AI智慧運算提供系統評估建議，建立決策分析支援模式，讓觀護人可透過科技協助，篩選對受保護管束對象具適配性的個別化處遇措施，以有效降低再犯，維護社會安全，同時降低工作負荷，提升專業服務品質，貫徹分級分類處遇，達到良善犯罪治理效果。

專案團隊由法務部督導參事林嚞慧擔任計畫主持人，並由主責觀護業務的保護司規劃督導專案執行，協調法務部有關單位及所屬檢察署共同推動，分由行政組、技術諮詢組、專案執行組及委外團隊公私協力進行專案開發，統籌專案內、外部溝通與進程控管等事宜，協助法務部完成數位轉型。

蔡清祥恭喜同仁獲得這份殊榮，並表示時代不斷在變遷，科技也不斷在進步，不管是性侵害案件的科技監控，或是社會勞動執行的督核，採用科技設備的監控與AI智慧協助，累積新知識與新方法，與時俱進，運用現代科技，建立觀護新思維，打破舊有的模式。

法務部強調，蔡清祥感謝同仁的前瞻規劃與推動，以及委託團隊的階段執行和第一線實務工作者意見回饋，讓夢想逐漸成為可能，本次獲獎不單是對法務部工作成果的肯定，更鼓舞同仁在科技進步的潮流中，保有敏捷與創新的精神與態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法