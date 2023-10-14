瞎！假釋犯搖身變律師 代寫訴狀送法院、地檢署告人

台中高等行政法院認為曾男假釋不到1個月，又假冒律師寫狀紙詐財，翻新詐欺手法繼續犯罪，判決他敗訴。（記者張瑞楨攝）

2023/10/14 12:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾姓男子於2013年間，用女朋友證件申辦信用卡，狂刷10多萬元，被法院判刑1年4月，他在2020年3月假釋出獄，但出獄不到1個月，又假冒律師向洪姓女子詐得4萬9000元，更瞎的是，他還為洪女撰寫民事起訴狀與刑事告訴狀，遞送到台中地院與台中地檢署告人，法院依詐欺罪判刑6月，台中地檢署撤銷假釋，曾男不服提起行政訴訟，台中高等行政法院認為他出獄當月即詐欺，顯示他翻新詐欺手法繼續犯罪，駁回曾男之訴，應入獄服完殘刑，全案判決確定。

判決書指出，曾男因盜刷信用卡判刑1年4月，2020年3月2日假釋出獄，保護管束期滿日是同年7月12日，他卻於出獄不到1個月，向洪姓女子謊稱自己是律師，收取諮商與代理訴訟費用4萬9000元，還撰寫狀紙遞交法院與地檢署告人，洪女事後感覺有異，上網查詢確認是假律師而告發，台中地院依詐欺罪判刑6月，可易科罰金確定，台中地檢署並撤銷他的假釋，他應入獄服完殘刑（約4個月）。

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曾男不服提起行政訴訟，他宣稱自己詐欺對象僅一人，並非詐騙集團，究責不該無限上綱，他沒有再行入監執行殘刑的必要，有無入監隔離以外的其他替代預防方式，都不見檢察官審酌，撤銷假釋有瑕疵，聲明撤銷檢察官的原處分。

台中高等行政法院認為，假釋期間故意犯罪，雖只有判刑6月以下，如經審酌具體個案的具體情狀，綜合評價權衡對社會危害程度、再犯可能性，以及悛悔情形等事由，基於特別預防考量，可以撤銷假釋。

法官強調，曾男之前因偽造文書、詐欺罪（盜刷信用卡）判刑1年4月，出獄當月即起意詐欺，明知無律師資格，卻偽冒律師執行職務詐財，顯示他假釋後仍執迷不悟，翻新詐欺手法續行犯罪，無意遷善自新，有再犯可能性甚明，基於特別預防考量，自有撤銷假釋的必要，判決駁回曾男之訴，維持假釋撤銷的處分，全案確定。

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