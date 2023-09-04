退休教授黃良雄遭起訴 台大：判決確定後依法辦理

台大土木系退休教授黃良雄遭起訴，台大校方今回應，待判決確定之後，依法辦理。（記者林曉雲攝）

2023/09/04 18:41

〔記者林曉雲／台北報導〕台大土木工程學系退休教授黃良雄，涉嫌詐領國科會、經濟部水利署、營建署等研究計畫補助381萬8700元，遭台北地檢署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴，台大校方今回應表示，法院判決確定之後，學校會依法辦理。黃良雄的律師張鈞綸則表示，一切進入司法程序，不便對外發言。

檢方調查，黃良雄任職台大期間，於2009年至2019年間，分別受經濟部水利署水利規劃試驗所、行政院國家科學及技術委員會（現已改制科技部）、內政部營建署等政府單位委託，參與「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究」等11項研究，卻涉嫌利用人頭詐領研究助理費，10名人頭助理及1名廠商均已認罪，且查出黃良雄利用人頭申請助理費後，指示學生將部分的款項，存入黃妻的銀行帳戶，據此起訴黃良雄，並建請法院沒收或追徵不法所得。

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調查局台北市調查處獲報，於去年12月27日發動首波搜索，黃良雄當時訊後被諭令20萬元交保，獲保當天離開北檢前，黃良雄否認犯行，並對媒體表示「是學生搞我！」也在檢方偵查時否認詐領人頭助理費，稱助理的薪資都是學生申請，強調並無不法所有意圖。

對於黃良雄遭起訴，台大校方今日回應表示，因為此案已進入司法程序，學校沒有評論。待法院判決定讞後，學校會依法辦理相關事宜。律師張鈞綸也表示，一切已進入司法程序，不便對外發言。

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