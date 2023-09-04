為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

退休教授黃良雄遭起訴 台大：判決確定後依法辦理

台大土木系退休教授黃良雄遭起訴，台大校方今回應，待判決確定之後，依法辦理。（記者林曉雲攝）

台大土木系退休教授黃良雄遭起訴，台大校方今回應，待判決確定之後，依法辦理。（記者林曉雲攝）

2023/09/04 18:41

〔記者林曉雲／台北報導〕台大土木工程學系退休教授黃良雄，涉嫌詐領國科會、經濟部水利署、營建署等研究計畫補助381萬8700元，遭台北地檢署依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴，台大校方今回應表示，法院判決確定之後，學校會依法辦理。黃良雄的律師張鈞綸則表示，一切進入司法程序，不便對外發言。

檢方調查，黃良雄任職台大期間，於2009年至2019年間，分別受經濟部水利署水利規劃試驗所、行政院國家科學及技術委員會（現已改制科技部）、內政部營建署等政府單位委託，參與「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究」等11項研究，卻涉嫌利用人頭詐領研究助理費，10名人頭助理及1名廠商均已認罪，且查出黃良雄利用人頭申請助理費後，指示學生將部分的款項，存入黃妻的銀行帳戶，據此起訴黃良雄，並建請法院沒收或追徵不法所得。

調查局台北市調查處獲報，於去年12月27日發動首波搜索，黃良雄當時訊後被諭令20萬元交保，獲保當天離開北檢前，黃良雄否認犯行，並對媒體表示「是學生搞我！」也在檢方偵查時否認詐領人頭助理費，稱助理的薪資都是學生申請，強調並無不法所有意圖。

對於黃良雄遭起訴，台大校方今日回應表示，因為此案已進入司法程序，學校沒有評論。待法院判決定讞後，學校會依法辦理相關事宜。律師張鈞綸也表示，一切已進入司法程序，不便對外發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉詐領381萬研究補助稱「學生搞我」 台大退休教授黃良雄被起訴
2023/09/04 09:47

涉詐領381萬研究補助稱「學生搞我」 台大退休教授黃良雄被起訴
護航廠商溢領、兼職詐健保 三總6軍職牙醫判刑
2023/08/24 05:30

護航廠商溢領、兼職詐健保 三總6軍職牙醫判刑

臺東慢食節「流域餐桌」即日起免費上網索票
涉詐232萬助理費 南市前議長賴美惠起訴
2023/08/22 05:30

涉詐232萬助理費 南市前議長賴美惠起訴
涉詐助理費 前國民黨中市議員冉齡軒判4年
2023/06/11 05:30

涉詐助理費 前國民黨中市議員冉齡軒判4年

(有片)搶救血管大作戰！名醫曝關鍵心法
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播