涉詐領381萬研究補助稱「學生搞我」 台大退休教授黃良雄被起訴

台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪起訴黃良雄。（資料照）

2023/09/04 09:47

〔記者錢利忠／台北報導〕已退休的台灣大學土木工程學系教授黃良雄，涉嫌詐領國科會、經濟部水利署、營建署等研究計畫補助381萬8700元；黃雖不認罪，並推給其研究助理；台北地檢署審酌10名人頭助理及1名廠商均已認罪，今依詐欺、偽造文書等罪將黃良雄起訴；建請法院沒收或追徵不法所得。

檢方調查，黃良雄任職台大期間，於2009年至2019年間，分別受經濟部水利署水利規劃試驗所、行政院國家科學及技術委員會（現已改制科技部）、內政部營建署等政府單位委託，參與「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究」等11項研究，卻涉嫌利用人頭詐領研究助理費。

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黃良雄庭訊時否認詐領人頭助理費，辯稱助理的薪資都是學生申請；偵查期間，他另改口辯稱，並無不法所有意圖。不過，檢方查出，黃良雄利用人頭申請助理費後，指示學生將部分的款項，存入黃妻的銀行帳戶，因此不採信黃的說詞。

全案起源於調查局台北市調查處獲報黃良雄涉嫌利用人頭詐領研究補助，經報請北檢指揮偵辦，去年12月27日發動首波搜索，黃當時訊後被諭令20萬元交保；黃獲保當天離開北檢前，還一度否認犯行，並對著在場記者聲稱「是學生搞我！」

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