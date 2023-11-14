金錢豹酒女撞死烘焙師將假釋 死者姊曝親筆信：戴罪身是人生歷練

金錢豹酒女顏子娠。（資料照）

2023/11/14 19:41

〔記者許國楨／台中報導〕在台中金錢豹酒店上班的女子顏子娠，6年前酒駕撞死陳姓年輕烘焙師入監服刑，陳的姊姊陳昱芳逢弟弟忌日都會寫信給顏女，今年也在臉書粉專分享親筆信，表示顏女可望申請假釋，她「感覺有些複雜」也提醒顏女「「妳還年輕，即便戴罪之身，那也是你人生的歷練，轉念往正道也是磨練，我們不求人生大放異彩，只求問心無愧。」語氣溫柔堅定讓網友動容，直言「謝謝妳的正能量」。

顏女在2017年11月14日凌晨，涉吸毒並酒後駕駛賓士車，於台中市西屯區撞死陳男被判處9年6月定讞，隔年9月入獄服刑至今，並持續與死者姊姊陳昱芳通信，陳昱芳則是每年逢弟弟忌日寫信給顏女，並在臉書《Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊》分享，去年信中寫到，「坦然著活著贖罪，比死來的痛苦，如果贖罪當下，又活得有價值，相信對妳是洗淨、對受害家庭也是安慰」，讓網友讚爆，「欽佩你的氣度」。

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陳昱芳昨一如往年，再度寫給顏女的親筆信長達4頁並發文透露，今年是弟弟去世的第6年，顏小姐今年寄了2封信，提起再過一年就能申請假釋，「時間飛逝，刑期的2/3就這麼即將到來，感覺有些複雜，卻又不得不面對。姊姊我依然在忌日前寄出信件，以悼念帥主廚。我們彼此，都有課題要過。」

信中她也交代了自己的近況，也提到工作時在業主的廚房，看了一件熟悉的餐具，想起弟弟過去挑選盤子擺放法式甜點，該盤沒有多餘形狀、深度，但能把甜點的造型、細膩襯托出來，「簡單即是深度，也是廣度」，還說弟弟在經營烘焙坊的幾年中，燃燒自己，「身經百戰的歷練終能成為生命的養分」。

文末她也勉勵顏女，「妳還年輕，即便戴罪之身，那也是你人生的歷練，轉念往正道也是磨練，我們不求人生大放異彩，只求問心無愧。」還寫下「能看見你的轉變著實是好的，只是尚未回歸社會之前，莫要忘了人心險惡，請務必鍛鍊好你的心智來迎接對更生人不友善的世界。」

陳昱芳在弟弟第6年忌日寫給顏女的親筆信。（擷自臉書「Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊）

陳昱芳寫給顏女的親筆信。（擷自臉書「Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊」）

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