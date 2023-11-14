為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

金錢豹酒女撞死烘焙師將假釋 死者姊曝親筆信：戴罪身是人生歷練

金錢豹酒女顏子娠。（資料照）

金錢豹酒女顏子娠。（資料照）

2023/11/14 19:41

〔記者許國楨／台中報導〕在台中金錢豹酒店上班的女子顏子娠，6年前酒駕撞死陳姓年輕烘焙師入監服刑，陳的姊姊陳昱芳逢弟弟忌日都會寫信給顏女，今年也在臉書粉專分享親筆信，表示顏女可望申請假釋，她「感覺有些複雜」也提醒顏女「「妳還年輕，即便戴罪之身，那也是你人生的歷練，轉念往正道也是磨練，我們不求人生大放異彩，只求問心無愧。」語氣溫柔堅定讓網友動容，直言「謝謝妳的正能量」。

顏女在2017年11月14日凌晨，涉吸毒並酒後駕駛賓士車，於台中市西屯區撞死陳男被判處9年6月定讞，隔年9月入獄服刑至今，並持續與死者姊姊陳昱芳通信，陳昱芳則是每年逢弟弟忌日寫信給顏女，並在臉書《Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊》分享，去年信中寫到，「坦然著活著贖罪，比死來的痛苦，如果贖罪當下，又活得有價值，相信對妳是洗淨、對受害家庭也是安慰」，讓網友讚爆，「欽佩你的氣度」。

陳昱芳昨一如往年，再度寫給顏女的親筆信長達4頁並發文透露，今年是弟弟去世的第6年，顏小姐今年寄了2封信，提起再過一年就能申請假釋，「時間飛逝，刑期的2/3就這麼即將到來，感覺有些複雜，卻又不得不面對。姊姊我依然在忌日前寄出信件，以悼念帥主廚。我們彼此，都有課題要過。」

信中她也交代了自己的近況，也提到工作時在業主的廚房，看了一件熟悉的餐具，想起弟弟過去挑選盤子擺放法式甜點，該盤沒有多餘形狀、深度，但能把甜點的造型、細膩襯托出來，「簡單即是深度，也是廣度」，還說弟弟在經營烘焙坊的幾年中，燃燒自己，「身經百戰的歷練終能成為生命的養分」。

文末她也勉勵顏女，「妳還年輕，即便戴罪之身，那也是你人生的歷練，轉念往正道也是磨練，我們不求人生大放異彩，只求問心無愧。」還寫下「能看見你的轉變著實是好的，只是尚未回歸社會之前，莫要忘了人心險惡，請務必鍛鍊好你的心智來迎接對更生人不友善的世界。」

陳昱芳在弟弟第6年忌日寫給顏女的親筆信。（擷自臉書「Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊）

陳昱芳在弟弟第6年忌日寫給顏女的親筆信。（擷自臉書「Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊）

陳昱芳寫給顏女的親筆信。（擷自臉書「Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊」）

陳昱芳寫給顏女的親筆信。（擷自臉書「Yuffie Patisserie -雅妃烘焙坊」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女烘焙師酒駕撞死人又肇逃判5年 引用「唐律疏議」求緩刑
2023/10/26 16:45

女烘焙師酒駕撞死人又肇逃判5年 引用「唐律疏議」求緩刑
金錢豹酒女二審判賠1068萬 烘焙師姊姊：盼她謹記教訓盡力彌補
2019/07/24 10:54

金錢豹酒女二審判賠1068萬 烘焙師姊姊：盼她謹記教訓盡力彌補

浪琴全新MINI DOLCEVITA系列正式登場
酒駕撞死烘焙師判9年半 金錢豹酒女「放棄上訴」被關了！
2018/08/25 16:35

酒駕撞死烘焙師判9年半 金錢豹酒女「放棄上訴」被關了！
酒駕撞死烘焙師 金錢豹酒女二審仍判9年6月
2018/07/25 11:41

酒駕撞死烘焙師 金錢豹酒女二審仍判9年6月

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
酒駕顏女母親 在烘焙師靈位簽到「肇事者媽媽」
2017/11/17 19:38

酒駕顏女母親 在烘焙師靈位簽到「肇事者媽媽」
酒駕撞死烘焙師 顏女臉書被灌爆大罵「殺人凶手」
2017/11/15 14:29

酒駕撞死烘焙師 顏女臉書被灌爆大罵「殺人凶手」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播