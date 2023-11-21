北監「手機門」弊案 管理員勾結假釋犯及受刑人 收賄夾帶菸酒、手機

台北監獄爆發「手機門」弊案，桃檢今天起訴涉案管理員、受刑人及假釋犯，仍持續調查其他夾帶手機管道及涉案人。（資料照）

2023/11/21 17:02

〔記者余瑞仁／桃園報導〕法務部矯正署台北監獄驚傳收容人夾藏智慧型手機違規使用，獄方今年2月間主動搜索2個舍房，查獲8支手機，調查後指稱手機是因檢查疏漏才被以包裹夾帶蒙混入監。桃園地檢署接獲檢舉，直指幕後疑有進入戒護區免受檢查的高層管理人員涉嫌夾帶，且有人掩護將訊號遮蔽器與偵測器關掉，根本是結構性犯罪。

檢方深入追查後，初步查出北監管理員李秉諭涉嫌與去年假釋出監的許家維及受刑人黃冠潾勾結組成共犯結構，約定李以2000元代價夾帶香菸1條、3000元夾帶1瓶高粱酒，更以2萬元代價夾帶1支手機，李涉嫌前後夾帶大批菸、酒及1支手機，收賄35萬餘元，檢方今天偵結將李、黃、許3人依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴；仍另案追查其餘7支手機夾帶入監內情。

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法務部矯正署台北監獄2月驚傳2個舍房至少有7名收容人，在舍房夾藏智慧型手機違禁品使用，北監戒護科接獲檢舉於2月10日「大地震」查房，將部分收容人區隔後進行安全檢查，一舉查獲8支手機。獄方事發後指稱，經調查發現手機是透過包裹夾帶，因檢查疏漏才被蒙混夾帶入監。

然而檢方接獲檢舉北監「手機門」根本是結構性犯罪，有管理人員介入才有可能夾帶入監，調查後鎖定管理員李秉諭涉案，經查李涉嫌與仍在監服刑擔任雜役的黃冠潾及去年假釋出監的許家維組成共犯結構，由黃提出物資需求，許在監獄外協助採購及支付賄款，由李自攤採購成本，以每條新樂園香菸2000元、每瓶高粱酒3000元、每瓶干邑白蘭地3500元代價負責採買夾帶入監交付給黃發落，由許在監獄外交付現金及轉帳支付賄款，李前後收取賄款35萬餘元。

此外，黃更提出要求請李秉諭協助夾帶智慧型手機入監，雙方談妥以2萬元為報酬，由人在監獄外的許家維購買1之三星S21型號手機，交付給李秉瑜夾帶入監。檢方追查時另查出，北監管理員黃勝章涉犯圖利，無償幫3名受刑人購買夾帶蛋白粉、MP5及極細原子筆等違禁品入監，另依圖利罪嫌起訴。

檢方表示，除偵結起訴收賄夾帶文進品的李秉諭及共謀的受刑人黃冠潾、許家維3人，全案仍有7支手機被夾帶入監，相關夾帶管道及涉案人員恐有更多管理人員涉案，仍持續偵辦中。

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