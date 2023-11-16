「在監投票」確定落空！最高行判決理由出爐

「在監投票」案桃委會抗告成功，最高行政法院廢原裁定確定，即北監不必設投票所。（記者楊國文攝）

2023/11/16 19:24

〔記者楊國文／台北報導〕林姓受刑人因明年總統和立委選舉無法投票，聲請定暫時狀態假處分，要求在台北監獄設投票所，台北高等行政法院裁准，桃園市選委會不服提抗告，最高行政法院日前趕在選前第60天，破例公開審理此案。最高行政法院認定依現行公職人員及總統副總統選舉罷免法規定，林男無權請求在戶籍地北監內設投票所，桃委會抗告有理由，今將原裁定廢棄確定，即林男要求在北監設投票所無望。

最高行政法院裁定指出，人民行使憲法第17條所定選舉權的要件等，均須依照立法者立法形成合於憲法明定的普通、平等、直接及無記名投票方式的選舉法制，憲法保障選舉權的要求才得以具體化。經由具有民意共識的投票及開票制度，保障選舉權人得於公開、公平、公正的程序，以自由意志行使選舉權，從而求得多數人民集中意志所決定的選舉結果，兩者缺一不可。

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最高行認為，經合議庭調查，尚無法得出人民在現行公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法所定投、開票制度下，有請求選務機關於林男戶籍所在地的北監內設置投票所的請求權。

最高行也表示，經綜合衡量比較如暫時准許林男定暫時狀態處分的聲請，對影響選舉結果公益所造成的重大損害，遠甚於未准林男的聲請而其事後獲本案勝訴所生的個人損害。因此，林男聲請定暫時狀態假處分，不符合行政訴訟法第298條第2項所定的要件，今廢棄原裁定確定。

林姓受刑人將戶籍於2019年12月遷入桃園市龜山區宏德新村2號，也就是台北監獄，他至2024年1月13日投票日為止將在獄中待超過4年，期間均未投票過，他主張有權參與投票，要求北監應在明年1月13日前設置投開票所讓他投票遭拒，因而提起行政訴訟及聲請定暫時狀態假處分。

台北高等行法院認定，受刑人雖在監執行，仍享有投票權，10月裁定，在本案訴訟確定前，北監應設置投票所供林男行使投票權。桃委會不服提起抗告。

最高行政法院考量投票在即，本月14日罕見針對抗告案公開審理，傳喚抗告人桃委會、主管機關中選會、林男的律師團出庭答辯。

桃市選委、中選會律師表示，選罷法規定，投票所要公開設置，而監所是封閉場所，無法讓民眾監督完整投票過程，違反公開、平等原則，另外，若北監設投票所供林男投票，投票結果不難查知，將違反秘密投票原則。若在監所設投票所，因屬特設投票所，考量監所情況特殊，應有特別立法的規範，以避免爭議。

林男律師團指出，依據正副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、釋字499號解釋等規定，設籍在北監的林男有投票權，他只是「穿囚服的國民」，有權要求北監設置投票所，中選會不能將北監設置投票所視為替林男「量身訂做」，且依今年4月底為止統計指出，像林男設籍在北監的受刑人有123人之多，若未設置投票所是裁量怠惰、恣意違法結果。

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