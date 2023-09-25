嘉監受刑人邱建偉逾假未歸遭通緝 警火速逮捕

受刑人邱建偉逾假未歸遭通緝，今天中午在台南市新營區落網。（記者蔡宗勳翻攝）

2023/09/25 14:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕屬自主監外收容人的嘉義監獄鹿草分監受刑人邱建偉，第二次探親假逾假未歸遭通緝，嘉義縣警局刑警大隊、布袋警分局組專案小組追緝，經與台南市麻豆警分局偵查隊共同調閱監視器畫面，發現邱嫌行蹤，於中午11點多在台南市新營區查獲邱嫌，押回嘉義縣警局刑警大隊偵訊。

警方初步調查，邱建偉未依規定時間於9月24日下午3點返監報到，根據監視畫面發現其在台南市盬水區、六甲區與新營區等處逃竄，於今天上午10點45分許發現其自六甲區往新營方向移動，嘉義縣刑警大隊偵一隊、布袋分局與台南市警察局新營分局及刑警大隊偵一隊及刑事局中部打擊中心共出員20位幹員前往圍捕，在新營逮捕邱嫌，現場並查扣少量毒品安非他命。專案小組將邱嫌帶返嘉義縣警察局處理後續偵訊及移送。

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40歲的邱建偉涉及搶奪、竊盜案件，被判有期刑2年8月、拘役120日、易服勞役5日，刑期起算日111年3月14日，預計刑期終結日為114年2月9日，原本再幾個月就有機會假釋重獲自由，這次逃獄將付出慘重代價，除罪加一等，殘餘刑期1年3月19日必須服完。

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