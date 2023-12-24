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班克西塗鴉新作倫敦亮相1小時被拆走 警方速逮涉案男子

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新在倫敦街頭留下自己的作品，於一個「停車再開」停止（Stop）路標上，畫了3架軍用無人機，但才不到1小時，這塊路標便遭不明人士剪斷拿走。（路透）

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新在倫敦街頭留下自己的作品，於一個「停車再開」停止（Stop）路標上，畫了3架軍用無人機，但才不到1小時，這塊路標便遭不明人士剪斷拿走。（路透）

2023/12/24 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國神秘塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新在倫敦街頭留下自己的作品，於一個「停車再開」（Stop）路標上畫了3架軍用無人機，但才不到1小時，這塊路標便遭不明人士剪斷拿走。英國倫敦警方23日表示，警方已依盜竊和毀損罪逮捕一名男子。

根據英國廣播公司（BBC）報導，班克西於22日在個人IG上曝光了自己的最新作品，但不到1小時之後，這個畫了3架軍用無人機的停止路標，便被不明人士用斷線鉗剪斷拿走。

當時已有不少群眾得知班克西留下塗鴉，在該路口聚集觀看，但大家眼睜睜看著不明人士將路標剪斷，沒人知道該做何反應，也不知道對方是誰。社群媒體發布的圖片和影片顯示，男子用腋下夾著號誌逃逸。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）起初表示不知道此事，但負責包括街道標誌等地方服務的南華克郡議會（Southwark Council）22日晚間表示，希望收回號誌，已向警方報案。

23日晚間，警方表示已經逮捕一名男子並將他拘留，目前正在調查這起事件。

據悉，班克西藉由在全英國各地建築上進行諷刺當代社會現象的塗鴉創作聲名大噪。作為世界上最著名的藝術家之一，班克西至今仍選擇保持神祕感，從未向大眾公開自己的真實姓名及長相。

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