班克西壁畫小男孩柔道勝大人 烏克蘭製郵票加印「滾！普廷」

烏克蘭推出最新款郵票，圖案為英國神秘街頭藝術家班克西（Banksy）畫作，上面繪有1名小男孩在柔道比賽中擊敗1名成年男子，象徵以小博大的隱含意義。（法新社）

2023/02/25 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭屆滿1年，烏克蘭當局推出一款紀念郵票，圖案為英國神秘街頭藝術家班克西（Banksy）的畫作，上面繪有1名小男孩在柔道比賽中擊敗1名成年男子，象徵以小博大的隱含意義。

綜合外媒報導，烏克蘭當局24日推出一款郵票，上面印有班克西的壁畫。照片可見一名小男孩在柔道比賽中擊敗成年對手，郵票左下角還加上「滾！普廷」字樣。這幅畫作來自於基輔西北部的小鎮博羅江卡（Borodyanka）其中一面毀壞的牆壁上，該地區在戰爭開打之初，有許多建築物遭俄軍砲擊後夷為平地。

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班克西曾證實，為了表達對烏克蘭支持，在去年親赴烏克蘭被炸毀地區繪製壁畫，包括這次印在郵票的畫作，他指出作畫靈感為普廷號稱擁有柔道黑帶，因此才會畫出一名代表烏克蘭的年輕柔道選手擊敗成年男子的衝擊畫面。

烏克蘭大量民眾湧向基輔市中心獨立廣場（Maidan）的郵局，排隊購買這款新郵票，烏克蘭郵政局長斯米連斯基（Ihor Smilianskyi）提到，我們認為這張郵票、這幅作最能代表烏克蘭人民對敵軍的感受。

在排隊人群中，一名50歲的經濟學家斯韋特蘭娜（Svetlana）開心地拿著郵票說：「我支持烏克蘭武裝部隊，且郵票發行於歷史性一刻」，即指俄羅斯2022年2月24日全面入侵滿1週年的日子。

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