4/18 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台中、高雄

今晚（18日）開獎的第114000045期大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/18 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕〕4月18日開獎的第114000096期今彩539頭獎開出2注，由台中市神岡區豐洲路132號1樓「興佰俐彩券行」、高雄市旗山區中山路4號1樓「第一發彩券行」開出；第114000045期大樂透頭獎則摃龜。

第114000045期大樂透中獎號碼「02、08、15、22、29、45，特別號：09」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得321萬8473元；參獎共37注中獎，每注可得3萬8663元；肆獎共140注中獎，每注可得6568元；伍獎共21912注中獎，每注可得2000元；陸獎共3014注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8205注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3065注中獎，每注可得400元。

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第114000045期49樂合彩中獎號碼為「02、08、15、22、29、45」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2930注中獎，每注可得1250元。

第114000096期今彩539中獎號碼為「07、24、28、31、36」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共5975注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1542注中獎，每注可得50元。

第114000096期39樂合彩中獎號碼為「07、24、28、31、36」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8528注中獎，每注可得1125元。

第114000096期3星彩中獎號碼為「196」。壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

第114000096期4星彩中獎號碼為「7957」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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