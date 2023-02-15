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    塗鴉大師班克西新作「丟掉家暴男」 情人節為受害婦女發聲

    英國塗鴉藝術家班克西14日發表最新塗鴉作品，被解讀是反家暴。（美聯社）

    英國塗鴉藝術家班克西14日發表最新塗鴉作品，被解讀是反家暴。（美聯社）

    2023/02/15 20:42

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）在2月14日情人節這天，透過街頭塗鴉，為家暴受害婦女發聲，他證實在英格蘭濱海小鎮馬蓋特（Margate）一幅隱喻把家暴男子丟進垃圾桶的塗鴉，正是出自他之手。

    英國《衛報》14日報導，這幅塗鴉畫著一名1950年代家庭主婦的漫畫形象，穿戴著打掃用手套和圍裙，把她的丈夫推進一個被放置在路邊的老舊冷凍櫃，只露出一雙腳；畫中婦人臉上帶著笑容，但是眼睛黑青腫起，牙齒也缺了一顆。

    這幅塗鴉在14日被人首次發現，冷凍櫃是真的實體。班克西也在他的IG上貼出這幅塗鴉照片，證實是他的作品，作品名稱為「情人節的睫毛膏」。外界揣測，這幅作品意味著對抗針對婦女的暴力問題，1天內有147萬名網友給班克西該篇發文按讚，紛紛留言「有力」、「對抗暴力對待婦女，即使是在情人節」、「這是她人生中最重要的清掃」。

    不過，當地政府也迅速以有安全隱憂為由，動手移除畫中的那具實體冷凍櫃，馬蓋特所屬塞內特（Thanet）區議會在聲明中說，「該具冷凍櫃據信是裝置的一部分，由於放置在公有土地，已經由市議會工作人員以安全因素移除」，市議會將聯絡物主，討論為該區保存藝術作品的選項。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    班克西據信傳達反暴力對待婦女的塗鴉作品曝光後，塗鴉使用的實體冷凍櫃，已迅速被當地政府移除。（路透）

    班克西據信傳達反暴力對待婦女的塗鴉作品曝光後，塗鴉使用的實體冷凍櫃，已迅速被當地政府移除。（路透）

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