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    塗鴉藝術家班克西在烏克蘭壁畫遭竊 幕後策劃者恐被監禁12年

    烏克蘭內政府表示，主導切下位於小鎮荷斯托梅作品的幕後策劃者，可能面臨最高12年的監禁。圖為班克西繪製作品。（路透）

    烏克蘭內政府表示，主導切下位於小鎮荷斯托梅作品的幕後策劃者，可能面臨最高12年的監禁。圖為班克西繪製作品。（路透）

    2023/01/03 15:19

    〔即時新聞／綜合報導〕英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）去年11月曾證實，曾親赴烏國並在破敗牆垣上留下創作，作為表達對烏國抵抗俄軍的支持，然而有部分畫作遭人有計畫切下整面牆並帶走，對此烏克蘭內政府本週一表示，主導切下位於小鎮荷斯托梅（Hostomel）作品的幕後策劃者，可能面臨最高12年的監禁。

    據《路透》指出，班克西於去年11月親赴烏克蘭留下7幅塗鴉繪畫，其中有1幅畫在荷斯托梅，這幅畫卻在2022年12月2日被他人從牆壁上切下後消失。官員透露，這幅班克西在荷斯托梅所留下的作品，上面為1名穿著浴袍、戴著防毒面具且手持滅火器的女子。

    烏克蘭內政部2日表示，如果罪名成立，涉嫌將班克西在烏國城鎮壁畫切割下來的幕後策劃主嫌，有可能面臨最高12年監禁，烏克蘭內政部官網也宣布，當局認為策劃這起行動策劃者已經接獲「到案說明的通知」。

    烏克蘭內政部聲明提到，此幅由班克西繪製的作品價值超過900萬荷林夫納（hryvnia），約等於24萬3900美元（合約新台幣755萬元），犯罪分子試圖使用木板和聚乙烯將壁畫運走，幸虧由於市民、警方和其他安全部隊得以成功逮捕嫌犯，目前這幅壁畫已被收回。

    據悉，班克西於去年11月曾證實，親赴烏克蘭多個遭受俄軍猛轟摧殘地點，繪製包括這幅遭竊壁畫和其他6幅作品。

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