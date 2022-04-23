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    平安逃離！烏克蘭知名裝置藝術「疲憊之泉」威尼斯雙年展展出

    藝術策展團隊費盡千辛萬苦，才將烏克蘭當藝術家馬科夫（Pavlo Makov）的作品「疲憊之泉」（Fountain of Exhaustion）從烏克蘭境內平安撤離，並帶至威尼斯藝術雙年展（La Biennale di Venezia）做展出。（美聯社）

    藝術策展團隊費盡千辛萬苦，才將烏克蘭當藝術家馬科夫（Pavlo Makov）的作品「疲憊之泉」（Fountain of Exhaustion）從烏克蘭境內平安撤離，並帶至威尼斯藝術雙年展（La Biennale di Venezia）做展出。（美聯社）

    2022/04/23 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕第59屆義大利威尼斯藝術雙年展（La Biennale di Venezia）於4月19日開幕，而在這次展覽中有座來自烏克蘭，名為「疲憊之泉」（Fountain of Exhaustion）的裝置藝術，在2月24日俄烏戰爭爆發之際，策展團隊費盡千辛萬苦，才將它從淪為戰場的烏克蘭境內平安撤離。

    《CNN》 報導，「疲憊之泉」出自烏克蘭當代重要藝術家之一、現年63歲的馬科夫（Pavlo Makov）手中，以「對社會和政治疲憊」為構想，使用了78個青銅漏斗排列組合而成。俄羅斯入侵烏克蘭前1週，馬科夫與策展團隊原預計將它設置在烏克蘭首都基輔做展示，然而戰事爆發，迫使他們不得不放棄原計劃，並帶著它一同逃離到了義大利，之後透過1間在地公司的協助，將它完成後帶至威尼斯參加雙年展。

    馬科夫（Pavlo Makov）表示，「我意識到（在雙年展上）代表烏克蘭是很重要的事。」他並不認為自己是藝術家，而是1位烏克蘭公民，他的職責就是代表他的國家透過這場展覽與藝術能量，向世界傳達烏克蘭的聲音。

    其團隊藝術策展人蘭科（Maria Lanko）則表示，她相信他們將「疲憊之泉」帶到威尼斯是「帶來希望」，並表明「即使戰爭仍在，我們（烏克蘭）還是有能力在最黑暗的時期繼續前進、並建設我們的未來。」

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也透過視訊，在威尼斯藝術雙年展開幕式上發表致詞，「沒有任何暴君不會試圖限制藝術，因為他們可以看見藝術的力量。藝術可以告訴世界無法以其他方式共享的事物。」並鼓勵觀眾用藝術、文字的「影響力」來支持烏克蘭。

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