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香港公民黨：2024年3月正式解散

曾是香港泛民主派第二大政黨的公民黨今年5月通過解散的決定。公民黨臨時執委會主席梁家傑今天在臉書表示，臨時執委會明天總辭，明年3月正式解散。（取自公民黨臉書粉專）

曾是香港泛民主派第二大政黨的公民黨今年5月通過解散的決定。公民黨臨時執委會主席梁家傑今天在臉書表示，臨時執委會明天總辭，明年3月正式解散。（取自公民黨臉書粉專）

2023/12/23 18:59

〔中央社〕曾經是香港泛民主派第二大政黨的公民黨今年5月通過解散的決定。公民黨臨時執委會主席梁家傑今天在臉書表示，臨時執委會明天總辭，按法例明年3月正式解散。

香港公民黨5月舉行特別會員大會通過解散的決定，當時梁家傑表示，公民黨將根據公司法進行自願清盤程序。

梁家傑今天在臉書表示，「公民黨有限公司的清盤程序到尾聲，清盤人23日根據香港法例召開會議，向會員提交並解釋清盤報告。清盤人執行相關程序後，3個月後公民黨正式解散」。

公民黨於2006年成立，以具專業背景的黨員為主，包括本身是資深大律師的梁家傑及余若薇。2012年香港立法會選舉中，該黨取得6個議席，成為泛民第二大黨。

2019年的區議會選舉，民主派大勝，公民黨派出36人參選，有32人當選。在2019年的「反送中」運動初期，公民黨扮演重要角色。

因參加2020年泛民主派初選而被控違反國安法下串謀顛覆國家政權罪的楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信也曾是公民黨黨員，據港媒此前報導，他們被檢控後退黨。

楊岳橋、譚文豪及郭家麒目前仍在還押中。

香港於2020年中實施國安法後，大批政黨及公民組織解散，包括每年舉辦7.1遊行的民陣及每年於維園舉行六四悼念活動的支聯會等。

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