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2023人類自由指數 香港暴跌至46名

2023年人類自由指數報告指出，香港失去自由的悲劇，是一個「戲劇性」的案例，其中又以對壹傳媒集團創辦人黎智英的虛假審判為象徵。（美聯社檔案照）

2023年人類自由指數報告指出，香港失去自由的悲劇，是一個「戲劇性」的案例，其中又以對壹傳媒集團創辦人黎智英的虛假審判為象徵。（美聯社檔案照）

2023/12/21 06:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和加拿大智庫19日公布「2023年人類自由指數」（HFI）報告，在165個司法管轄區中，瑞士蟬聯人類自由指數最高國家，台灣排名第12位，為亞洲最高，中國排名第149位。香港則進一步下滑至第46名，法治、言論、結社與集會自由均大幅下降。

2023年HFI指數是依據2021年的資料做出評比，因為這是能夠取得充分資料的最近一年。美國智庫卡托研究所（Cato Institute）和加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）使用86個不同的個人和經濟自由指標，評估領域包括法治、保障與安全、移動、宗教、集會結社與公民自由、言論與資訊、人際關係、政府規模、法律制度與財產權、健全貨幣、國際從事貿易自由度與規定。

報告顯示，13年前排名第3的香港，近年排名不斷下滑，今年的整體排名已從去年的第34名，暴跌至46名。雖然香港的經濟自由得到8.55分，僅次於新加坡續排第2，但在人身自由方面只得到7.10分，由62名再跌至82名；言論自由更下跌至110名。至於集會及結社自由，更排在接近墊底的第146名，治安得分則微幅上升。

報告指出，香港失去自由的悲劇，是一個「戲劇性」的案例，其中又以對壹傳媒集團創辦人黎智英的虛假審判為象徵。而由於香港個人和公民自由大幅惡化，以及個人和經濟自由之間的密切關係，預料香港的經濟自由也會進一步下降。

2021年，香港《蘋果日報》被迫結束營運，接著《立場新聞》2名總編輯被捕，公司停運。「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）也在《國安法》陰影下宣告解散，維多利亞公園的悼念六四事件燭光晚會不再；副主席鄒幸彤被捕，另一名前副主席蔡耀昌宣布，支聯會常委會已停止運作，未來不會再以組織名義舉辦任何活動。

之後，民間人權陣線（民陣）、香港職工會聯盟（職工盟）及香港教育專業人員協會（教協）等立足香港多年的團體，也宣布自行解散，連參與立法會議員初選也被視為違法，47名民主派人士被捕，案件至今仍未審結。

香港浸會大學新聞系前助理教授杜耀明向自由亞洲電台（RFA）表示，自《國安法》實施後，西方國家首先看到的是新聞自由受到衝擊，《蘋果日報》與《立場新聞》停止運作後，許多網路媒體也跟著倒閉，就算不倒也會自我審查，言論自由不再，「制度上香港和中國的距離是愈來愈近，都直接影響到香港的自治受到很嚴重的破壞」。

面對排名連年下滑，香港政府發言人強烈駁斥報告對香港自由度的描述，聲稱《國安法》明訂在維護國家安全的同時，應尊重和保障人權，港府將繼續堅定維護市民的權利和自由。

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