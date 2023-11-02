「愛國者治港」全面輾壓港人治港！陸委會：向「黨管港澳」傾斜

「港版國安法」實施逾三年為香港帶來結構性轉變，陸委會「香港特殊地位檢討」報告指出，中共所宣稱的「一國兩制」，其內涵及具體實踐已由「高度自治」明顯向「黨管港澳」傾斜。 （法新社檔案照）

2023/11/02 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」施行逾3年，香港社會日趨中國化。陸委會送交國會的最新一季「香港特殊地位檢討」報告指出，中共所宣稱的「一國兩制」，其內涵及具體實踐已由「高度自治」明顯向「黨管港澳」傾斜。

陸委會報告指出，中共中央港澳辦主任夏寶龍考察香港，並開中共官員踏足香港立法會的首例；今年4月下旬起，港府官員密集訪中，赴北京向夏寶龍和中共官員匯報工作情形，刻意呈現中共黨中央對香港的直接領導地位與全面管治。

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報告分析，繼北京2021年大修香港特首與立法會選舉制度後，一如外界預料，區議會選舉亦成整頓目標。5月2日，港府正式公布香港區議會選制改革方案，直選議席由上屆的452席大幅減少至88席，並首次引入間選制度，恢復委任制，三者議席比例為2比4比4。

另外，更增加參選人資格審查、履職監察機制。輿論認為，香港民主進程倒退，如今連基層民主都難以倖免，「愛國者治港」已全面輾壓「港人治港」。

據觀察，另一個「港人治港」變質跡象是，港府表示將於下半年重啟與中國的「公務員交流計劃」。自2002年起，港府即與北京、上海、廣東等地政府合辦前述計劃，截至2020年，每年平均約有100名公務員參加。

值得注意的是，今年交流時間由4週延長為3個月，且中國公務員也將前往香港交流，並分派至「具體崗位」進行「實質性工作」。陸委會強調，計畫力度增強釋出強烈融合信號，也將使香港走向與中共相同的治理方式。

報告提及，在政治緊縮的趨勢下，成立17年的香港民主派第二大政黨「公民黨」，已於5月27日會員大會通過決議，正式宣布解散。然而，建制派人士、親中港媒仍指該黨為「反中亂港」重要成員，質疑其意圖透過清算解散，以掩蓋收受境外非法資助的罪證，促港警徹查。後續發展，值得關注。

在司法方面，被指控觸犯「港版國安法」的壹傳媒創辦人黎智英提出訴訟，要求頒令全國人大釋法不影響其聘用英國大律師Tim Owen，並就香港維護國家安全委員會建議香港入境處拒發Tim Owen簽證提出司法覆核。

香港高等法院5月19日駁回申請，指香港法院無權對國安委工作行使司法管轄權，國安委的決定也不受司法覆核。相關評論指出，香港高院判詞對國安委無上權力的認可，顯為「港版國安法」重創香港普通法體制再添一筆。

此外，港府提出修訂「刑事訴訟程序條例」，容許負責檢控的律政司，可以就被判無罪的國安案件提出上訴；法案已送立法會審議。法界人士表示，倘修法通過，未來無罪裁決的案件可能遭發還重審，從而推翻原本判決，這將動搖普通法中「寧縱勿枉」的重要原則。

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