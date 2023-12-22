轉攻熱愛K文化散客 首爾購物天堂「明洞」對中國團客依賴度大降

「明洞」是南韓知名購物勝地，在台灣還獲得「首爾西門町」的別稱。（歐新社資料照）

2023/12/22 23:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》21日報導，台灣旅客熟悉的南韓首爾「首選購物勝地」明洞，在「大客戶」中國旅客遽減的情況下，設法改變自身營運模式，以滿足真正想體驗「K文化」的散客，成功大幅降低對中國旅客的依賴度。

據報導，隨著外國旅客的消費形態發生改變，明洞的旅遊趨勢也在轉變。現在的明洞很難看到橫掃名牌和高價化妝品的中國旅行團，但真正想體驗「K文化」（韓國文化）的散客大幅增加，「K時裝」和「K美容」等商場便藉由散客喜愛的商品和超大規模的賣場，努力成為熱門打卡地。

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例如，潮流服裝品牌「SPAO」明洞店上月銷售額高達30億韓圜（約7842萬台幣），創下單一賣場歷史最高銷售額紀錄。不僅如此，該店1至11月外國遊客到訪人數也比去年同期增加2倍，海外信用卡交易量增加3.2倍，而寶可夢、三麗鷗等卡通，以及與K-POP藝人聯名的商品特別搶手。

「韓國觀光公社」數據顯示，今年10月赴韓外國旅客為123萬人，比去年同期成長158.3％，為今年單月最高紀錄。從國家來看，日本25.5萬人最多，接下來依序為中國24.9萬人、美國11.6萬人、台灣9.7萬人、泰國4.6萬人等。

隨著訪韓外國旅客國籍多樣化，明洞商圈對中國旅客的依賴度也大幅降低。2019年明洞地區6家保健與美容用品店「Olive Young」賣場的顧客國籍排名依序為中國、日本、東南亞和英美國家，而今年的排名已變成東南亞國家、日本、中國和英美國家。

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