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多倫多男抱走加拿大樂透史上最大獎16億 透露仍會繼續工作

加拿大男子購買樂透6/49，抱走6800萬加元創最高獎金紀錄，他透露自己還是會繼續工作。（圖擷自OLG網站）

加拿大男子購買樂透6/49，抱走6800萬加元創最高獎金紀錄，他透露自己還是會繼續工作。（圖擷自OLG網站）

2023/12/18 15:14

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大樂透6/49（Lotto 6/49），今年9月27日開出單注獨得6800萬加元（約新台幣16億元），創下該獎項最高紀錄，幸運買家、多倫多男子帕特里西奧（Noel Patricio）近來現身領獎，他透露自己還是會繼續工作。

《多倫多太陽報》報導，帕特里西奧透露，他當初只帶著一個手提箱和一些錢就來到加拿大打拼，經常會買樂透6/49碰碰運氣，中獎彩券是在工作中間休息時購買的。

帕特里西奧說，他先是在彩券營運商OLG的應用程式上掃描彩券，看到螢幕出現了「Big Winner」字樣，原本還以為自己中了6.8萬加元（約新台幣160萬元），連忙打電話給家人告知此事，對方則要他數數看後面有幾個0，並告知他那其實是6800萬加元。

帕特里西奧回憶，當下自己感到十分震驚，但由於那時還在上班當中，只能時不時抽空去廁所再三檢查中獎號碼，並且反覆地掃描彩券，最終才確認原來這不是在做夢。

帕特里西奧說，他中大獎後相當不知所措，等到一切都準備好才前來領獎，他仍會從事目前的家務工作，打算用一部分獎金來翻修數年前他做兩份工作才買下的房子，並且帶家人去義大利度假。

由於帕特里西奧是網球迷，因此他還想要去看納達爾（Rafael Nadal）的比賽，並購買在地NBA球隊多倫多暴龍的季票支持一下。

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