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中國彩券驚見「未來人」！開獎現場預知獎號排序

中國福彩雙色球12日開獎，疑似「未來人」預知開獎號碼大小排序。（圖擷自bilibili）

中國福彩雙色球12日開獎，疑似「未來人」預知開獎號碼大小排序。（圖擷自bilibili）

2023/12/16 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國福利彩票雙色球12日開獎直播，在首個獎號球「23」出爐後機器故障，現場隨即啟用備用機，但工作人員在後續號碼尚未開出時，竟然將「23」號碼球放在展示架第5個位置，和最終獎號大小排序一致，再加上當期廣東省廣州市單人狂中22注頭獎特別獎（亦即頭獎再加碼），讓民眾懷疑是造假。

中國福彩雙色球，是從1至33個號碼裡搖出6顆紅色球，並在1至16號之間搖出1顆藍色球。中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）多段影片指稱，12日開獎當天，首個紅色號碼球「23」出來後一度滾不下來，終於掉下去後其它獎球又在出口卡住，主持人見狀立即啟用備用機。

現場工作人員在更換備用機時，將整套備用號碼球裡的「23」挑了出來放在展示架上，但他卻沒將「23」放在第1位而是第5位，最終頭獎號碼按照大小順序為紅色5、7、9、16、23、30，以及藍色15，精準「預測」23是紅色球依大小排列的第5個號碼。

對岸網友見狀莫不傻眼，直呼「連演都不演」、「好厲害，還沒搖完就知道23在第5個位置」，更驚人的是當天在廣州有單人抱走22注頭獎特別獎，每注獎金逾656萬人民幣（約新台幣2890萬元），總計笑納1.44億人民幣（約新台幣6.34億元）。

有民眾想起中國福彩「快樂8」，在12月2日也出現驚人的5萬159注「選7中7」頭獎，其中4萬9250注為同一人所購買，感嘆這些可能是年底作帳用的，或者是獎金早就被用光了，只是找個人上來象徵性中個獎罷了。

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