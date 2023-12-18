為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球最強護照排名出爐！西班牙奪冠、台灣排70

知名護照排名系統「VisaGuide.World Passport Index」最新排名顯示，台灣護照排名第70，可以免簽進入109個目的地。示意圖。（資料照）

知名護照排名系統「VisaGuide.World Passport Index」最新排名顯示，台灣護照排名第70，可以免簽進入109個目的地。示意圖。（資料照）

2023/12/18 13:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年即將到來，國外知名護照排名系統「VisaGuide.World Passport Index」，日前公布最新各國護照截至今年12月的數據，同時列出「全球最強大的護照」（World’s Most Powerful Passports）排名，西班牙榮登冠軍寶座，新加坡、德國、義大利和法國護照等分別緊隨其後，位列前5名，台灣則排名70名，狠甩中國護照。

綜合外媒報導，根據VisaGuide.World Passport Index的官網指出，他們根據各種因素對全球199個國家和地區的護照，進行詳細評估和排名，以確定其實力。同時網站還提到，護照指數參考數據有免簽證及可訪問的國家數量，以及其他好處，像是電子旅行授權、抵達機場時簽發的簽證、電子簽證、免護照旅行等。

根據排名報告 排名顯示，持有西班牙護照的旅客可以免護照進入43個國家，還有到106個國家無須簽證，這使得西班牙護照以綜合評分90.36分，成為世界上最強大的護照。緊隨其後的前10名護照則分別為新加坡、德國、義大利、法國、荷蘭、芬蘭、瑞典、挪威和丹麥。

台灣護照以69.46分排名第70，該網站指出持有台灣護照可免簽前往109個國家和地區，且入境任何歐盟國家可90天不需要簽證，目前全球僅喬治亞因政治因素，拒絕持台灣護照者進入。中國護照則以31.32分排名第117，可免簽前往47個國家和地區。

VisaGuide.World Passport Index指出，護照指數的不同之處在於，沒有護照的排名是相同的，這是透過他們自己的目的地重要性評分（DSS）實現的，多種因素的組合賦予每本護照獨特的價值。

VisaGuide.World Passport Index顯示，目前全球僅喬治亞因政治因素，拒絕持台灣護照者進入。（圖擷取自VisaGuide.World Passport Index官網）

VisaGuide.World Passport Index顯示，目前全球僅喬治亞因政治因素，拒絕持台灣護照者進入。（圖擷取自VisaGuide.World Passport Index官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
喬治亞宣布中國公民免簽 因「這原因」拒絕中華民國護照入境
2023/09/12 13:14

喬治亞宣布中國公民免簽 因「這原因」拒絕中華民國護照入境
台灣客在義大利能快速通關 中國導遊質疑歧視反被酸爆
2023/07/31 06:30

台灣客在義大利能快速通關 中國導遊質疑歧視反被酸爆

星矽之夜 矽品給你最chill的星光夜晚
全球好用護照洗牌！新加坡擠下日本奪冠 台灣狠甩中國
2023/07/19 06:04

全球好用護照洗牌！新加坡擠下日本奪冠 台灣狠甩中國
最強護照排名！阿聯第一 台灣排72
2023/03/05 08:27

最強護照排名！阿聯第一 台灣排72

最適居首選 這3要素不可少
2023年最好用護照排名曝光 日本榮登第一名
2023/01/11 11:03

2023年最好用護照排名曝光 日本榮登第一名
全球最好用護照排名 台灣第34名日本榮登冠軍
2022/07/20 19:32

全球最好用護照排名 台灣第34名日本榮登冠軍
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播