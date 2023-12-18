全球最強護照排名出爐！西班牙奪冠、台灣排70

知名護照排名系統「VisaGuide.World Passport Index」最新排名顯示，台灣護照排名第70，可以免簽進入109個目的地。示意圖。（資料照）

2023/12/18 13:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年即將到來，國外知名護照排名系統「VisaGuide.World Passport Index」，日前公布最新各國護照截至今年12月的數據，同時列出「全球最強大的護照」（World’s Most Powerful Passports）排名，西班牙榮登冠軍寶座，新加坡、德國、義大利和法國護照等分別緊隨其後，位列前5名，台灣則排名70名，狠甩中國護照。

綜合外媒報導，根據VisaGuide.World Passport Index的官網指出，他們根據各種因素對全球199個國家和地區的護照，進行詳細評估和排名，以確定其實力。同時網站還提到，護照指數參考數據有免簽證及可訪問的國家數量，以及其他好處，像是電子旅行授權、抵達機場時簽發的簽證、電子簽證、免護照旅行等。

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根據排名報告 排名顯示，持有西班牙護照的旅客可以免護照進入43個國家，還有到106個國家無須簽證，這使得西班牙護照以綜合評分90.36分，成為世界上最強大的護照。緊隨其後的前10名護照則分別為新加坡、德國、義大利、法國、荷蘭、芬蘭、瑞典、挪威和丹麥。

台灣護照以69.46分排名第70，該網站指出持有台灣護照可免簽前往109個國家和地區，且入境任何歐盟國家可90天不需要簽證，目前全球僅喬治亞因政治因素，拒絕持台灣護照者進入。中國護照則以31.32分排名第117，可免簽前往47個國家和地區。

VisaGuide.World Passport Index指出，護照指數的不同之處在於，沒有護照的排名是相同的，這是透過他們自己的目的地重要性評分（DSS）實現的，多種因素的組合賦予每本護照獨特的價值。

VisaGuide.World Passport Index顯示，目前全球僅喬治亞因政治因素，拒絕持台灣護照者進入。（圖擷取自VisaGuide.World Passport Index官網）

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