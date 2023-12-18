搶救生育率！南韓仁川推超狂0-18歲補助 總計可拿240萬元

南韓仁川宣布生育補助新計畫，所有當地出生的小孩將提供補助到18歲為止。韓鈔示意圖。（彭博）

2023/12/18 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓生育率低到造成了國家危機，仁川廣域市市長劉正福今天（18日）宣布「1億Plus我的夢想」計畫，對所有在仁川出生的小孩提供補助到18歲為止，累計可領超過1億韓元（約新台幣241萬元）。

據《韓聯社》報導，仁川目前現有的生育福利，包括懷孕和分娩醫療費100萬韓元（約新台幣2.4萬元）、生活補助券200萬韓元（約新台幣4.8萬元，小孩0至1歲使用）、父母津貼1800萬韓元（約新台幣43.4萬元，慰勞照顧0至1歲小孩的辛苦）、兒童補助960萬韓元（約新台幣23萬元）、保育和伙食費2540萬韓元（約新台幣61萬元）、國小至高中教育費1650萬韓元（約新台幣39.8萬元）。

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在上述7250萬韓元（約新台幣174.8萬元）的基礎上，劉正福宣布追加超過2800萬韓元（約新台幣67.5萬元）的補助，其中包括840萬韓元（約新台幣20.2萬元）的天使支持基金、1980萬韓元（約新台幣47.7萬元）的兒童夢想津貼，以及孕婦交通補助費50萬韓元（約新台幣1.2萬元）。

據了解，天使支援基金是針對今年出生、明年滿1歲的小孩實施，從1歲到7歲每年支付120萬韓元（約新台幣2.9萬元）。至於兒童夢想津貼，則是南韓首個為8至18歲小孩提供費用支持的計畫，只要是明年出生的嬰兒，從滿8歲開始就能每月領15萬韓元（約新台幣3620萬元），直到過了18歲為止。

至於那些已出生但尚未8歲的小孩，之後按照比例也能拿到兒童夢想津貼，比方說2016年出生、明年滿8歲者，每月可領5萬韓元（約新台幣1200元）；2020年出生者滿8歲後每月可拿10萬韓元（約新台幣2400元）。

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