你也有「菜單焦慮」？ 研究：86％年輕人外出吃飯會焦慮

1項研究指出，許多Z世代年輕人在外出用餐時都患有「菜單焦慮」。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/12/17 15:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國連鎖餐廳「Prezzo」近日發表一份調查結果指出，大約86%的Z世代年輕人在外出用餐時會有「菜單焦慮」的狀況；而在全部受試者中，有此類情況的人數也多達67%。

根據《紐約郵報》 報導，Prezzo的研究人員在餐廳中隨機詢問2000多名用餐民眾對於外出吃飯的放鬆程度，希望瞭解到顧客的用餐體驗。不料研究結果卻顯示，在年齡18至24歲的受試者中，有86%的人覺得外出吃飯讓他們感到焦慮，而其中更有34%的人會在點餐時遇到障礙，最終需要同行的朋友幫忙跟服務員點餐。

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Prezzo執行長表示，年輕人會在面對菜單時產生焦慮的原因可能是因為現在外出用餐的費用越來越高，民眾會擔心送來的餐點達不到預期，或是後悔他們點的東西。近40%的Z世代顧客甚至表示，如果不能先在網路上檢查菜單，他們根本不會選擇出去吃飯。

蒙特克萊爾州立大學司法研究教授魯賓（Gabriel Rubi）最近也發表了一項類似研究報告。報告顯示，Z世代比前幾代人更害怕這個世界。而這種對不特定事件感到焦慮的症狀已經嚴重影響到這一代年輕人進行一些無關緊要且通常令人愉快的活動，例如外出用餐和度假。魯賓表示，「Z世代是數位原住民，又加上疫情等其他因素，他們錯過了很多與他人面對面社交的時間，而這也就導致他們會對於需要外出或與人交談的事情感到焦慮」。

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