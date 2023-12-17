為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美參議院淪性愛砲房 男男激戰片網瘋傳

美國國會哈特參議院辦公大樓216聽證室，驚傳有男同志在講台上性交並且影片外洩。216聽證室示意圖。（法新社）

美國國會哈特參議院辦公大樓216聽證室，驚傳有男同志在講台上性交並且影片外洩。216聽證室示意圖。（法新社）

2023/12/17 15:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會哈特參議院辦公大樓（Hart Senate Office Building），驚傳有2名男同志在聽證室的講台上性交，不雅影片外洩後民主黨參議員卡定（Ben Cardin）隨即解雇1名法務助理，讓外界猜測連連。

《福斯新聞》報導，性愛影片中的2名男性，有1人已確認是國會工作人員，另1人身分不明，他們在哈特參議院辦公大樓知名的216聽證室翻雲覆雨，該處是參議員審查最高法院法官、總統候選人的地方。

據了解，性愛影片是在政界同性戀私人群組中分享出去的，有消息指出涉及的國會工作人員來自參議員卡定辦公室，卡定團隊數小時後解雇1名助理，但並未說明是否和此事有關。

國會官員表示，如果性行為是雙方自願的，那麼本案就不涉及犯罪，但有可能違反了參議院道德準則，參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）辦公室、參院道德委員會對此暫未回應。

不過，喬治華盛頓大學法學院教授、曾在國會參與多次彈劾聽證會和罷免案的特里（Jonathan Turley）表示，這起案子仍然具有潛在的刑事起訴空間，主要取決於使用聽證室做愛是否構成非法侵入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
分手後還想當砲友 科技男用謎片要脅前女友就範
2023/11/22 11:23

分手後還想當砲友 科技男用謎片要脅前女友就範
南韓高麗大學網路社群驚見與學妹性愛影片 伺服器一度癱瘓
2023/11/21 15:53

南韓高麗大學網路社群驚見與學妹性愛影片 伺服器一度癱瘓

北中兩大文創BOT案強強聯手
小三傳性愛影片供人夫欣賞留念 分手卻反成要脅工具
2023/10/22 23:14

小三傳性愛影片供人夫欣賞留念 分手卻反成要脅工具
約炮男偷拍76女 收藏逾「300部性愛片」下場曝光
2023/06/29 00:22

約炮男偷拍76女 收藏逾「300部性愛片」下場曝光

New New Bank幫您開啟財富自由之路
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播