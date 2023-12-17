美參議院淪性愛砲房 男男激戰片網瘋傳

美國國會哈特參議院辦公大樓216聽證室，驚傳有男同志在講台上性交並且影片外洩。216聽證室示意圖。（法新社）

2023/12/17 15:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會哈特參議院辦公大樓（Hart Senate Office Building），驚傳有2名男同志在聽證室的講台上性交，不雅影片外洩後民主黨參議員卡定（Ben Cardin）隨即解雇1名法務助理，讓外界猜測連連。

據《福斯新聞》報導，性愛影片中的2名男性，有1人已確認是國會工作人員，另1人身分不明，他們在哈特參議院辦公大樓知名的216聽證室翻雲覆雨，該處是參議員審查最高法院法官、總統候選人的地方。

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據了解，性愛影片是在政界同性戀私人群組中分享出去的，有消息指出涉及的國會工作人員來自參議員卡定辦公室，卡定團隊數小時後解雇1名助理，但並未說明是否和此事有關。

國會官員表示，如果性行為是雙方自願的，那麼本案就不涉及犯罪，但有可能違反了參議院道德準則，參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）辦公室、參院道德委員會對此暫未回應。

不過，喬治華盛頓大學法學院教授、曾在國會參與多次彈劾聽證會和罷免案的特里（Jonathan Turley）表示，這起案子仍然具有潛在的刑事起訴空間，主要取決於使用聽證室做愛是否構成非法侵入。

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