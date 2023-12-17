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美2航艦續留中東 美考慮對葉門叛軍動武

全球最大航空母艦福特號與補給艦拉勒米號（USNS Laramie），10月11日在東地中海進行海上加油任務。（路透）

全球最大航空母艦福特號與補給艦拉勒米號（USNS Laramie），10月11日在東地中海進行海上加油任務。（路透）

2023/12/17 15:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕由伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）近期頻繁攻擊紅海船艦，美國新聞網站《Semafor》引述拜登政府官員的話報導稱，五角大廈正在權衡軍事打擊「青年運動」選項，以阻止它繼續發動更多襲擊。

此前《美聯社》15日引述多位匿名美國官員報導，美國國防部長奧斯汀已下令美軍最新型航空母艦福特號打擊群及巡洋艦諾曼第號續留地中海數週。這代表美方仍在以色列附近維持兩個航艦打擊群，包括福特號及艾森豪號，這不僅是自10月以哈開戰以來、也是中東地區近年來罕見情況。

《Semafor》發布消息稱：「五角大廈正在討論直接打擊葉門『青年運動』叛亂分子軍事設施的可能性。」根據該報導，美國總統府官員越來越擔心「『青年運動』及其在德黑蘭的支持者正試圖破壞全球海上貿易」。

「青年運動」上週警告稱，他們打算襲擊任何與以色列有關聯的船隻，並呼籲其他國家從這些船隻上撤走船員，不要在海上靠近這些船隻。一些航運公司決定暫停通過紅海。五角大廈指出，美國海軍「勃克級」神盾驅逐艦「卡尼號」（USS Carney）16日在紅海擊落14架從「青年運動」控制區域發射的攻擊無人機。

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