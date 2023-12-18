上海機場超冷清畫面曝光 名醫鄭丞傑：有錢人都潤走了

婦產科名醫鄭丞傑近日在社群平台分享上海虹橋機場超冷清畫面，引發熱議。（圖翻攝自鄭丞傑臉書）

2023/12/18 00:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕婦產科名醫鄭丞傑近日在社群平台分享上海虹橋機場超冷清畫面，並表示這次去上海發現許多商店門可羅雀，並有台商跟他透露上海不少有錢人都「潤」出中國，引發網友熱議。

上週到上海參加活動醫師鄭丞傑，16日透過臉書分享上海虹橋機場第一航廈幾乎沒有旅客的冷清畫面，表示這是他上週三（13日）傍晚6點準備從上海搭機回台時拍到的，「我報到的時候真的嚇一大跳，再過一個半小時飛機就要起飛了，怎麼這麼少人？難不成我是倒數幾個報到的嗎？而且周圍也是空空蕩蕩的，拍照片傳給上海的台商朋友們，他們說這是目前的常態呀！」

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鄭丞傑表示，當天他訂的是長榮原訂晚間7點40分起飛的班機，「晚上7點10分開始登記，在貴賓室突然在6點52分聽到登機的廣播，7點05分還聽到廣播說艙門即將關閉請還沒有登機的旅客趕快登機，我趕緊小跑步到登機門，還真的是幾乎所有的人都已經登機了，地勤人員說我後面只剩下6個還沒有登機的人。然後飛機在7點20分就起飛了，比表定的時間早將近半小時抵達松山機場。這是我有生以來第一次遇到飛機提前起飛，起飛的時候停機坪和跑道上也沒有幾架飛機。」

他繼續說道：「這次去上海50小時匆匆來回，大部分的時間在醫院裡面，醫院並不強制民眾戴口罩，所以表示早就解封了。但是街道上行人不多，許多商店都是門可羅雀，台商好友說他的豪宅別墅區外國人幾乎都搬光了，他說沒有外國人的上海怎麼能叫上海？本地的有錢人也是紛紛在『潤』......唉呀，真是不勝唏噓！」

網友紛紛表示，「這就是中國經濟崩盤的象徵」、「豪宅區沒有外國人也解釋外資都在跑」、「好誇張，我印象中的上海虹橋及浦東機場都是滿滿的人啊！」、「經濟危機持續升溫」、「的確外商都跑了，難怪某組候選人要幫中國人來台灣找工作」、「上個月在北京首都機場也差不多，國際航線出境大廳店家都歇業」、「總加速師的傑作」。

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