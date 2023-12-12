中國彩券單人中5萬注爽拿9.7億元疑雲 律師致函當局要求說明

中國福彩「快樂8」出現單人抱走近5萬注「選7中7」、總計2.2億人民幣的情況，被外界懷疑是造假，有律師事務所已致函當局要求說明。（圖擷自微博）

2023/12/12 13:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國福利彩票「快樂8（玩法類似於台彩BINGO BINGO賓果賓果）」，本月2日在江西省南昌市出現單人抱走近5萬注「選7中7」的狀況，獎金總計2.2億人民幣（約新台幣9.7億元），並且單注未超過扣稅額度還不用繳稅，讓對岸民眾強烈懷疑是造假，有律師事務所已致函當局要求說明。

據了解，中國「快樂8」彩券，是在1至80當中開出20個號碼，民眾可選擇1至10個號碼進行投注，「選1」至「選10」各有不同獎金配置，在12月2日出現驚人的5萬159注「選7中7」頭獎，其中4萬9250注為同一人花了近10萬人民幣（約新台幣44萬元）購買，每注獎金4475人民幣（約新台幣1.97萬元）。

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從中國微博消息可以看到，當天「選7中7」號碼為40、41、42、44、63、64、65，亦即這名幸運兒選擇了2組3連號加上44號下重注，對岸網友認為這實在是有違常理，更何況只要買4萬人民幣（約新台幣17.5萬元）就能清空「選7中7」獎金池，根本不用花到10萬人民幣，讓人認為背後疑雲重重。

微博網友猜測，可能快樂8「選7中7」獎金池的款項早就被挪用了，中國福彩只是需要一個人出來象徵性地領走獎金，再加上過去也曾發生過彩券造假多人被捕的案件，因此質疑聲浪持續到現在仍沒停過。

對此，江蘇斐多律師事務所嚴國亞律師，致函給江西省民政廳要求說明「10萬人民幣中獎2.2億人民幣」事件，並提出5個關鍵問題，包括「中獎者是否每次都購買數萬人民幣？」、「中獎者是否每次都購買同個號碼組合？」、「中獎者是否連續購買？」、「該中獎者至今購買了多少期？」、「開獎流程是否公開公平公正？」

中國網友看到消息後也掀起了討論，有不少人都認為當局應該公布相關訊息，這樣才能消除民眾的疑問，但也有人笑稱「人家正在編故事呢，急什麼急」，還有網友呼籲中共中央紀律檢查委員會趕快去江西徹查，搞不好能查到幾條「大魚」。

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