被誤當植物逾60年 白堊紀幼龜罕見內殼化石取名「草苗龜」

研究人員決定將這個化石命名為「草苗龜」（Turtwig），取自於一隻草屬性的龜型寶可夢。（合成圖）

2023/12/12 15:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一塊1950-70年代所出土的化石，上面的紋路看起來像葉子，被歸類為一種植物化石，但重新審視後發現，這竟是罕見的白堊紀幼龜內殼化石，研究人員決定將這個化石命名為「草苗龜」（Turtwig），取自於一隻草屬性的龜型寶可夢。

據《SciTechDaily》報導，1名哥倫比亞牧師韋爾塔斯（Padre Gustavo Huertas）從1950年代到70年代，持續在萊瓦鎮（Villa de Levya）收集化石，他發現兩個化石標本是小而圓的岩石，上面的紋路看起來像葉子，韋爾塔斯把其歸類為一種植物化石。

請繼續往下閱讀...

韋爾塔斯2003年將這化石標本描述為蝶藻屬成員（S​​phenophyllum colombianum），這引發古生物學家注意，因為這些化石來自1.32億年前至1.13億年前的早白堊紀時期，而蝶藻屬生存年代則是在白堊紀以前1億多年的三疊紀。

哥倫比亞國立大學古植物學學生卡斯楚（Héctor Palma-Castro）觀察這個化石，乍看之下確實像是葉子化石，當仔細觀察後，發現化石上的紋路並不像植物的葉脈，反而像是骨頭。

卡斯楚將化石照片發給其他主要研究海龜和其他脊椎動物的古生物學家，對方驚呼，這絕對是甲殼化石，直言「這太了不起了，因為這不僅是一隻海龜，而且還是一隻幼龜化石，它非常非常小。」

化石可見的部分是龜殼的另一面，也就是龜殼內部的部分，這隻海龜很可能是在軀殼略微發育的情況下死亡的，年齡在0到1歲之間；「一般來說，發現幼龜化石確實非常罕見。幼龜殼裡的骨頭非常薄，所以很容易被破壞。」

卡斯楚決定將這個化石標本命名為「草苗龜」，他表示：「在寶可夢世界中，會遇到兩個或更多元素結合的概念，如動物、機器、植物等；因此，當你發現一個最初被歸類為植物的化石原來是一隻小烏龜時，你會立即想到一些寶可夢。」而頭上長著一片葉子的烏龜「草苗龜」相當適合這樣的情境。

卡斯楚指出，在古生物學領域，想像力總是面臨考驗，像這樣的發現確實很特別，因為它們不僅擴展了我們對過去的了解，還為我們打開了一扇窗，讓我們可以發現更多不同的可能性，這次發現不但解決了一個小小的古植物學之謎，但更重要的是，這項研究表明有必要重新研究哥倫比亞的歷史收藏，開展哥倫比亞古生物學的更大計劃。

一塊1950-70年代所出土的化石，上面的紋路看起來像葉子，當時被歸類為一種植物化石，但重新審視後發現，這竟是罕見的白堊紀幼龜內殼化石。（圖擷自palaeo-electronica.org）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法