防情勢誤判 美國擬與中國簽署互相通知飛彈發射協議

圖為2017年美軍試射義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的畫面。（路透）

2023/12/11 17:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）英文版11日報導，美國有意與中國簽署互相通知飛彈發射的協議，類似美俄之間仍生效中的協議。

報導中說，在兩國領導人11月同意穩定緊張關係後，美國國務院1名高級官員告訴《日經亞洲》，美國正在考慮與中國簽署上述協議。

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消息人士說：「通知飛彈發射十分重要，因為這樣我們有義務互相解釋己方在做什麼。此前，中國與俄羅斯簽署過類似的協議，這表明中方重視協議維護穩定的效果。我們也想以此為基礎。」

相關計畫的具體細節仍然不明，不過，《日經亞洲》報導稱，這種合作機制，將基於美俄之間生效中的互相通知飛彈發射機制之規定。前述官員指出，華盛頓希望明年初與中國舉行軍控談判，飛彈發射通知是美國政府正在考慮的具體措施之一。

這位官員反駁了中國關於兩國在採取堅定步驟之前，需要建立信任的說法。這位官員認為，美中應該採取啟動通知等初步建立信任措施，以幫助建立這種信任。

儘管拒絕對美國提議的細節發表評論，但該官員表示，美國和俄羅斯之間的類似雙邊協議，即彈道飛彈發射通知協議，將成為美中通知框架的典範。

1988年美國與蘇聯領導人在莫斯科峰會期間，簽署了《關於通知發射洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈的協定》，反映了當時美蘇繼續致力於減少因誤解、誤判或事故造成的核戰風險。儘管美俄間的關係因烏克蘭戰爭而嚴重惡化，但俄羅斯繼續向美國通報此類飛彈試射，這表明即使是克里姆林宮也意識到避免誤判和意外反應的重要性。

報導中提到，華府智庫卡內基國際和平研究所（Carnegie Institute for International Peace）的核子專家艾克頓（James Acton）表示，美國應就飛彈通報提出具體、詳細的建議，以衡量中國的立場。

《日經亞洲》指出，美中兩國元首11月舊金山會晤後，美國有意與中國開啟談判，以改善兩國關係。舊金山會晤期間，美國總統拜登與中國國家主席習近平決定組織兩國就重要的兩國關係問題進行諮詢，預計國防領域的討論將在兩國高官監督下進行。

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