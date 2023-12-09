白宮國安顧問：美和亞洲盟友將「挺身而出」維護台海穩定

美國白宮國家安全顧問蘇利文、南韓國家安保室室長趙太庸、日本國家安全保障局局長秋葉剛男（左至右）9日在首爾會談，重申三方將維護台海的和平穩定。（歐新社）

2023/12/09 15:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮國家安全顧問蘇利文、南韓國家安保室室長趙太庸、日本國家安全保障局局長秋葉剛男9日上午在南韓總統辦公室大樓舉行會談，蘇利文會後表示，華盛頓及其亞洲盟友將「挺身而出」維護台灣海峽的穩定，並重申他們對有爭議的南海和東海航行自由的承諾。

《法新社》指出，蘇利文、趙太庸和秋葉剛男在會談後舉行聯合記者會，蘇利文向在場媒體表示，美日韓將合作創造更自由開放、更繁榮安全的印度－太平洋地區，「我們將繼續維護台灣海峽的和平與穩定，以及東海和南海的航行自由」。據報導，美國及其西方盟友已增加海軍艦艇在台海和南海的「航行自由」任務，以強調這兩個海峽都是國際水道，此舉令北京不悅。

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蘇利文也表示，美日韓三國正在推進新計畫，因應北韓威脅、網路犯罪及虛擬貨幣洗錢帶來的問題，包括海岸警衛隊之間的「深入合作」；三國也為因應北韓輕率的太空、彈道飛彈試驗採取行動。

與此同時，南韓總統尹錫悅已採取行動加強首爾與長期盟友華府之間的關係，以應對來自擁有核武的北韓日益增長的威脅。這三個盟國的國防部長早前已同意，從本月開始啟動有關北韓飛彈發射的即時數據共享。

另據《韓聯社》報導，美日韓也將強化打擊「假新聞」的合作，避免不實資訊影響選舉公正性與民主社會基礎，此舉可視為防範中國、俄羅斯、北韓介入選舉的行動。

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