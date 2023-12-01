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面對中國挑釁 美海軍艦隊司令：嚇阻很重要

面對中國在台海與南海的軍事行動日益挑釁，美國海軍艦隊司令柯德爾表示，嚇阻很重要，美軍的目標是確保開放自由的印太區域，並確保海上公共資源不受干擾。（中央社）

面對中國在台海與南海的軍事行動日益挑釁，美國海軍艦隊司令柯德爾表示，嚇阻很重要，美軍的目標是確保開放自由的印太區域，並確保海上公共資源不受干擾。（中央社）

2023/12/01 10:25

〔中央社〕面對中國在台灣海峽與南海的軍事行動日益挑釁，美國海軍艦隊司令柯德爾說，嚇阻很重要，美軍目標是確保開放自由的印太區域，並確保海上公共資源不受干擾。

在回答中央社提問如何因應中國近來在台灣海峽、南海等水域軍事行動日益挑釁，美國海軍艦隊司令部（US Fleet Forces Command）司令柯德爾（Daryl Caudle）表示，中國為大型海軍配備大量致命武器的工業能力一直在穩定、顯著成長，中國在台海、南海、菲律賓海的水域活動，美國感到擔憂。

曾任美軍太平洋艦隊潛艦司令的柯德爾坦言，面臨的挑戰並不容易，「出現（在那裏）很重要，嚇阻很重要，為了嚇阻必須在那裡」。

他說，美軍在日本以外部署前沿部隊，日本、南韓、澳洲、新加坡等區域夥伴的合作極為重要。美軍的目標是確保開放自由的印太區域，並確保海上公共資源不會因為這類行動受到干擾。

柯德爾說，這是一項艱鉅的任務，需要龐大的海軍力量完成，但他認為美國海軍態勢極佳，他也會推薦合適的指揮官因應這些挑戰。

北大西洋公約組織（NATO）盟軍轉型副統帥巴迪亞（Chris Badia）則表示，北約的重點主要在大西洋地區，但仍有全球利益，因此會密切觀察所有衝突與發展。

德國籍的巴迪亞說，北約有36個夥伴國家，從日本、澳洲到紐西蘭，越緊密、越密切合作，就更能相互理解。北約以360度全方位角度思考，面對威脅，始終能採取行動。北約不是為單一國家或單一威脅準備，而是360度全方位保衛聯盟。

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