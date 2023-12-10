香港區議會選舉上午投票率不到10％ 特首：選出來的都是「愛國者」

香港10日舉行區議會選舉，行政長官李家超到所屬投票所投票。（路透）

2023/12/10 15:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港區議會12月10日舉行「完善」選舉制度後的首場選舉，在沒有泛民主派參選下，外界關注投票率是否低迷。根據官方統計，上午累計投票率不到10％，香港特首李家超則強調，「完善地區治理體系」後選出的區議員，都是愛國者。

綜合港媒報導，投票由早上8時半開始，截至早上11時半，地方選區投票率累計9.21%，有近39萬9千人已投票。地區委員會界別投票率累計為79.5%，有2013名界別選民投票。地方選區投票時間會直至晚上10時半。地區委員會界別投票時間則於下午2時半截止。

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李家超與多名司局長上午到所屬投票所投票。李家超說，「完善地區治理體系後」選出的區議員都是愛國者，不會背叛香港及國家利益，也不會再破壞特區政府管治權，鼓吹港獨，危害國家安全。

《香港01》引述建制派人士表示，雖然港府官員一直強調今次區議會選舉沒有投票率的硬指標，但綜合各方訊息，在提名期10月中開始後，來自北京方面希望投票率可以有3成。

報導又指，有建制派坦言要達至3成投票率有一定難度，只能盡力提升投票率。有部份建制派稱，若最終投票率能達25%，相信有關方面應該也會接受。

2019年，在香港「反送中」抗議活動的高峰期，民主派政黨以壓倒性優勢，贏得了上屆區議會選舉。但在抗議活動被平息後，北京強化了對香港社會的管控。實施了港版國家安全法，並對選舉程序進行了徹底改革。

《港區版國安法》2020年中生效後，泛民黨派大都自行解散，只餘下民主黨，而該黨此前曾宣布派出6人參加年底的區議會選舉，但提名期結束，6人都未能獲得足夠提名。這是民主黨創黨近40年來，首次在區議會選舉中缺席。

按照已修訂的區議會選舉模式，分區直選候選人需要獲得各地區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會（簡稱三會）各最少3人提名，而「三會」成員大都是親政府建制派人士。

不計10日的區議會選舉，香港1997年主權移交後舉行了6次區議會選舉，2019年反送中運動期間舉行的選舉，破紀錄有約71%投票率，其餘5次介乎投票率介乎35%至47%。投票率最低的是1999年，只有35.82%，當年的投票選民人數為大約230萬，本屆選民人數有約433萬人。

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