香港區議會改制後首次選舉 國泰航空推折扣催票

在「反送中」抗爭刺激下，2019年的香港區議會選舉，投票率超過70％、人數近300萬，創下歷史新高，民主派陣營拿下389席，遠超親中建制派的59席。（歐新社檔案照）

2023/11/27 06:56

〔編譯林家宇／綜合報導〕香港立法會7月6日無異議通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，民選席次從452席大減至88席，12月10日將首次舉行區議會選舉。為此，國泰航空推出機票折扣，鼓勵在中港人返鄉投票。「金融時報」指出，此舉凸顯了官員對港人投票意願低落的擔憂。

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍15日才在深圳，向國泰航空所屬的太古集團（Swire Group）行政總裁施銘倫表示，企業應對香港的經濟和社會發展做出更多貢獻。據親北京團體在社群媒體分享的消息，國泰航空提供12月5日至20日從中國飛往香港機票九折優惠。

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國泰航空24日回應，折扣的目的在於推動旅居中國的香港民眾積極參與區議會選舉。

2019年的香港區議會選舉，在「反送中」抗爭刺激下，投票率超過70％、人數近300萬，創下歷史新高，民主派陣營拿下389席，遠超親中建制派的59席。分析家認為，本次區議會選舉投票率恐低至僅20％，甚至更低。

2021年中國全國人民代表大會通過「關於完善香港選舉制度的決定」，縮減對泛民主派較有利的選委會組別及地區直選議席，大幅強化親中陣營的制度優勢，落實「愛國者治港」原則。同年底舉行的立法會選舉，遭泛民陣營集體抵制，並號召公民不參與。4大國際會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）等大型企業，提供員工休假推升投票意願，投票率最終也僅約30％，遠低於2016年的58％，亦是自1991年以來最低紀錄。

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