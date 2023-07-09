末代民選議員連署 籲全球不再承認香港議會

香港立法會6日三讀通過區議會條例修訂草案，新一屆區議員將於年底依據新條例產生，屆時地方直選議席將由此前的450席銳減至88席，被視為民主大倒退。（美聯社）

2023/07/09 23:46

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港立法會6日以88票贊成、零票反對，無異議通過修改香港區議會的組成方式，官派委任席次大增，民選席次佔比則從原本的逾9成驟降至不到2成，由400多席大減為88席。包括被港府通緝的許智峯等至少19名「末代民選議員」發起連署，指稱香港民主議會制度「正式死亡」，要求全球各國政府不再承認香港任何議會的合法性。

2019年「反送中」抗爭後的香港區議會選舉，民主派取得大勝，令北京當局大為震驚。為完善「愛國者治港」，港府著手修改區議會組成方式，除大幅增加委任議席，也大砍民選議席，顯然試圖扼殺民主派。歐盟批評此舉違背香港基本法的民主承諾，削弱一國兩制。

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一群2019年透過直選贏得區議會議席的民主派前區議員，8日發起「要求全球政府不再承認香港任何議會」的連署信，至少19名前區議員響應，包括許智峯、郭子健、黎志強、葉錦龍和林兆彬等，有2人迫於國安法而匿名支持。

連署信指出，立法會在反對聲音被消失下，通過區議會條例修訂案，令香港最後一個體制內的民主議會制度正式死亡，中共及港共政府違背一國兩制，以及循序漸進推動民主選舉的承諾。但不少國家不瞭解香港實況，仍會認為香港的議員及議會，與其國家議會是「對等」，給予官式待遇，等於為中共及港共政府的侵害人權行為背書。

連署信又說，大部分港人不再承認相關議會合法性，故要求世界各國也不再承認香港「行政會議」、「立法會」及新的「區議會」的地位，不再承認這些議會合法代表香港人。

前任立法會議員、區議員的許智峯接受自由亞洲電台（RFA）訪問時指出，這些流亡海外、經歷民主選舉洗禮的前區議員發起這項行動，將更具說服力，希望讓全世界知道，香港的議會是虛假的「扮代議政制」，不應該認可。他強調，發起人都在海外，有責任將港人不能發出的聲音帶出來。

被港府通緝的許智峯等至少19名「末代民選議員」發起連署，指稱香港民主議會制度「正式死亡」，要求全球各國政府不再承認香港任何議會的合法性。（美聯社）

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