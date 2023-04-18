北京官員首例 港澳辦主任踏進香港立法會

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍十六日進入香港立法會，並聽取議員發言。此為中國中央官員首次「登堂」立法會與香港議員會面，代表北京對香港立法會行使「全面管治權」。（彭博檔案照）

2023/04/18 05:30

對議員「講幾句」 夏寶龍發言逾半小時

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕香港《明報》十七日報導，中共中央港澳工作辦公室（國務院港澳事務辦公室）主任夏寶龍，十六日在香港特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄、中國外交部駐港特派員劉光源陪同下，進入香港立法會並聽取議員發言。此為中國中央官員首次「登堂」立法會與香港議員會面，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳直指，此舉代表北京對香港立法會行使「全面管治權」。

象徵北京對香港立法機構行使全面管治權

報導引述立法會主席梁君彥會後表示，有八十多名議員出席，這次是「歷史性有（中國）中央領導人在立法會會議廳與議員交流」，並形容如果沒有「港區國安法」和「愛國者治港」，任何香港特首都不敢做此安排。

請繼續往下閱讀...

正在香港考察的夏寶龍十六日到訪立法會，坐在會議廳中央位置，閉門聽取議員發言，與議員對話一個多小時，之後與議員共進午宴。報導指出，夏寶龍臨時表示希望「講幾句」，結果卻發言超過半小時。據多名議員會後轉述，夏寶龍稱議員應與政府協商，強調不是反對就代表民主，不應動輒鼓動市民「上街、佔領政府」、挑起對立。

「了解每名議員的發言和出席情況」

梁君彥聲稱，夏寶龍滿意本屆香港立法會的表現，其他議員則轉述夏期望立法會議員自覺維護政府管治威信，並強調議員不論黨派均屬「愛國者」團隊，更表示他了解每名議員的發言內容和出席會議情況。夏寶龍十五日參與香港維護國家安全委員會（國安委）舉辦的「全民國家安全教育日」活動時，曾提及二○一九年「反送中」事件，稱此為「港版顏色革命」，雖未得逞但警醒香港不能再亂。

劉兆佳分析，立法會是香港特區管治架構一部分，夏寶龍是代表北京行使全面管治權，並表達北京對議員的期盼，今日香港已無「反中亂港」者盤據立法會，北京在新形勢下對立法會有更高要求，包括與行政機關良性互動、互相制衡及配合。

據報導，香港立法會這場與北京中央官員的交流會保安嚴密，立法會大樓從十五日晚起就關閉、僅容許議員及相關工作人員進入，媒體記者無法進入，只能在立法會大樓外採訪，而與會的議員還不能攜帶手機進入會議廳，且在場內必須配戴口罩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法