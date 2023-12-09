美媒爆秦剛洩密已死 矢板明夫：可能是假新聞

資深媒體人矢板明夫表示，如果秦剛（見圖）已經過世，中國政府完全沒有必要隱瞞這一消息，他認為這很可能是一條假新聞。（法新社資料照）

2023/12/09 10:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政治新聞網站「政客」（Politico）歐洲版6日發表《習近平進行史達林式全面清洗》專文，驚爆中國前外長秦剛可能已在7月死於自殺或酷刑。對此資深媒體人矢板明夫表示，如果秦剛已經過世，中國政府完全沒有必要隱瞞這一消息，他認為這很可能是一條假新聞。

矢板明夫表示，這幾天說中國前外交部長秦剛在今年7月已經過世的消息，傳得沸沸揚揚。很多人向他確認。他沒有專門採訪這件事，但根據自己的經驗判斷，認為這很可能是一條假新聞，最大的理由是，如果秦剛已經過世，中國政府完全沒有必要隱瞞這一消息。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，秦剛在黨內、甚至在外交部內的根基都不牢靠，所以，我想不出習近平政權有任何隱瞞秦剛死亡消息的理由，據他所知，中共建政以後，重要政治人物的死亡消息被長時間掩蓋的只有林彪一人。因為林彪在軍中有眾多親信，本人又是在企圖叛逃到國外的途中墜機身亡，當時的黨中央為了穩定軍心1年以上沒有公布這個消息。但是，在林彪死後一個月，香港媒體就已經報出。2個月以後，林彪已經死亡這件事情，已經是全世界媒體的共識。

矢板明夫續指，在信息傳達管道如此暢通的今天，秦剛過世的消息可以隱瞞5個月之後才被報導。再有，秦剛是在10月24日，被人大常委會免去國務委員職務的。如果秦剛7月就過世了，職務會自然消失，沒有必要專門開會討論。

矢板明夫直言，他對秦剛問題的一點淺見是根據以往的經驗得出來的結論。不過，最近的中國情勢變化太快，過去的經驗說不定已經過時。僅供大家參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法