誅殺大烏奸！ 親俄反對黨領袖魂斷莫斯科

烏克蘭親俄前國會議員基瓦，魂斷莫斯科。（取自烏克蘭最高拉達官網）

2023/12/07 16:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭持續肅清境外反賊！烏克蘭親俄派反對黨「反對平台-為了生活」（Opposition Platform-For Life）領袖、最高拉達（國會）前議員基瓦（Illia Kyva）在莫斯科6日被發現「渾身是血躺在雪地」，氣絕身亡多時。隨後，基輔方面表示，他們策劃了針對基瓦的暗殺行動。

俄媒《今日俄羅斯》（RT）報導，6日，基瓦的屍體在莫斯科郊區的一個公園被發現。俄羅斯調查人員稱，基瓦是被槍殺的。俄羅斯偵查委員會在聲明中表示：「一名身份不明的人用尚未確認的武器向受害者開槍。該男子（基瓦）因傷勢過重當場死亡。」俄方已對事件展開進一步調查。

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消息人士稱，基瓦客躺在雪地上，渾身是血，右太陽穴有槍傷，左側臉血腫。

烏克蘭國防部門一名消息人士對《法新社》表示，烏國家安全局（SBU）策劃了暗殺基瓦的行動。自去年2月俄烏衝突爆發以來，烏克蘭已宣稱策劃了多起針對支持戰爭的俄羅斯人和親俄的烏克蘭前官員的暗殺行動。

烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）在向國家電視台發表評論時暗示烏方參與此次暗殺行動，稱「我們可以確認基瓦已經玩完了。這樣的命運將降臨到烏克蘭其他叛徒以及普廷政權的追隨者身上。」

尤索夫並稱基瓦是「最可惡的卑鄙小人、叛徒和賣國賊之一」，並表示他的死是「正義」的實踐。

基瓦於2019年至2022年期間擔任基輔選出的最高拉達議員，是烏克蘭反對黨「反對平台-為了生活」黨的成員，該黨於2022年6月被基輔正式禁止。基瓦是烏克蘭總統澤倫斯基以及烏政府親北約政策的激烈批評者，於俄烏衝突爆發後叛逃至俄羅斯。在2022年的一次採訪中，他猛烈抨擊美國和北約，稱其利用烏克蘭作為「誘餌」，挑起與俄羅斯的衝突。

基瓦還抨擊澤倫斯基總統為「罪犯」，「沒有利用機會進行談判，而是實施戒嚴令，將民眾推向死路」，他更宣稱烏克蘭當局實施將平民當作「肉盾」的戰術。他表示：「人盾戰術，法西斯戰術，這就是當今政權正採用的」。

基瓦去年因「破壞烏克蘭領土完整、主權和獨立」而受到英國制裁，烏克蘭法院因叛國罪和煽動暴力等罪名遭缺席判決14年監禁。

Слідком Росії оприлюднив відео з місця ліквідації екснардепа Іллі Киви у Московській області pic.twitter.com/5pejTUwLpS — Українська правда ✌️ （@ukrpravda_news） December 6, 2023

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