為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    還擔心人身安全？ 澤倫斯基稱普廷才要怕：全世界都想要他的命！

    澤倫斯基近日受訪時表示「全世界都想要普廷的命」。（歐新社）

    澤倫斯基近日受訪時表示「全世界都想要普廷的命」。（歐新社）

    2023/07/02 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已逾16個月，烏國總統澤倫斯基近日受訪被問到現在是否還擔心自己的人身安全時，直言俄國總統普廷其實才更應該擔心，因為「全世界都想要他的命」。

    根據《CNN》 報導，澤倫斯基昨與閃電造訪基輔的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）見面，並接受隨行的西班牙媒體訪問。針對俄國傭兵組織瓦格納上月底叛變僅一天便草草落幕，首腦普格里津後續流亡白俄羅斯一事，澤倫斯基宣稱，過去烏軍光是在烏東戰線就擊斃約2.1萬名瓦格納的人、另有8萬名瓦格納戰士受傷，即便如此，瓦格納仍是俄軍重要戰力，而今兵變失敗，該組織前景不明朗，這將大大影響俄國在戰場上的作戰力量，並有利於烏軍反攻。

    不過澤倫斯基強調，反攻行動不會倉促進行，因為他與普廷不一樣，他重視人命，因此出兵地點必須具有戰略意義，「每一公尺、每一公里都有生命的代價......人民就是我們的財富，因此我們絕對要謹慎行事」。

    當被問到開戰至今是否還會擔心自己的人身安全時，澤倫斯基回應稱：「老實說比起我，普廷才更應該擔心自己的處境，因為只有俄羅斯人想殺我，普廷則是全世界的都想殺他」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷譏澤倫斯基「猶太人之恥」 遭以色列、烏克蘭猶太人抨擊
    2023/06/18 16:33

    普廷譏澤倫斯基「猶太人之恥」 遭以色列、烏克蘭猶太人抨擊
    伊朗供俄逾千無人機 澤倫斯基質問：為何支持恐怖主義
    2023/05/25 07:23

    伊朗供俄逾千無人機 澤倫斯基質問：為何支持恐怖主義

    狂吃也能一週瘦4公斤? 餐前噴兩下食用 不用168！
    閃電訪問海牙國際刑事法院 澤倫斯基：普廷應被判刑
    2023/05/04 22:27

    閃電訪問海牙國際刑事法院 澤倫斯基：普廷應被判刑
    外媒爆俄羅斯雇400傭兵 潛入烏克蘭擬暗殺澤倫斯基等23人
    2022/03/01 10:10

    外媒爆俄羅斯雇400傭兵 潛入烏克蘭擬暗殺澤倫斯基等23人

    酵素、益生菌分不清？差異功能全解析
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播