還擔心人身安全？ 澤倫斯基稱普廷才要怕：全世界都想要他的命！

澤倫斯基近日受訪時表示「全世界都想要普廷的命」。（歐新社）

2023/07/02 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已逾16個月，烏國總統澤倫斯基近日受訪被問到現在是否還擔心自己的人身安全時，直言俄國總統普廷其實才更應該擔心，因為「全世界都想要他的命」。

根據《CNN》 報導，澤倫斯基昨與閃電造訪基輔的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）見面，並接受隨行的西班牙媒體訪問。針對俄國傭兵組織瓦格納上月底叛變僅一天便草草落幕，首腦普格里津後續流亡白俄羅斯一事，澤倫斯基宣稱，過去烏軍光是在烏東戰線就擊斃約2.1萬名瓦格納的人、另有8萬名瓦格納戰士受傷，即便如此，瓦格納仍是俄軍重要戰力，而今兵變失敗，該組織前景不明朗，這將大大影響俄國在戰場上的作戰力量，並有利於烏軍反攻。

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不過澤倫斯基強調，反攻行動不會倉促進行，因為他與普廷不一樣，他重視人命，因此出兵地點必須具有戰略意義，「每一公尺、每一公里都有生命的代價......人民就是我們的財富，因此我們絕對要謹慎行事」。

當被問到開戰至今是否還會擔心自己的人身安全時，澤倫斯基回應稱：「老實說比起我，普廷才更應該擔心自己的處境，因為只有俄羅斯人想殺我，普廷則是全世界的都想殺他」。

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